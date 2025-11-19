藍白會登場 鄭麗文、黃國昌互贈禮盼合作穩固圓滿

（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席鄭麗文今天與民眾黨主席黃國昌會面，會談開始前，雙方互相贈禮，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，象徵雙鵲同行、台灣必贏，藍白合作順利圓滿。黃國昌則回贈水泥製作的鎢絲燈，代表台灣在這晦暗不明的時刻，希望兩黨為台灣點亮一盞燈。

鄭麗文和黃國昌下午3時在新北市會面，民眾黨出席名單為黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、執行長賴香伶、立法院黨團主任陳智菡。國民黨則由鄭麗文率領副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、立法院黨團總召傅崐萁、文傳會主委吳宗憲出席。

廣告 廣告

鄭麗文與黃國昌對談前，先是互相贈禮，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，現場主持人、國民黨發言人牛煦庭表示，這是「鶯歌彩瓷圓盤」，圖像是雙鵲同行、台灣必贏，藍、白色的鵲鳥，共同高飛，彩瓷圓盤也象徵藍白合作，必定在溝通的情況下，順利圓滿。

黃國昌則回贈「水泥燈座」，黃國昌說明，這是台灣本土藝術家製作，用水泥當基座，代表基礎只要打得穩，才能蓋起高樓，用燈代表台灣晦暗不明時刻，民眾黨誠心誠意與國民黨共同為台灣點亮一盞燈。（編輯：蘇龍麒、張若瑤）1141119