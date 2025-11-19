藍白會登場！黃國昌送出「一盞燈」 卓冠廷笑：「職業關燈手」連燈都自己備好

黃國昌送鄭麗文「一盞燈」。（鏡報李智為）

藍白會於今（19）日下午登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨黨主席黃國昌以「行動顧台灣」為題，會談關於藍白合的相關事項，而在會談開始時，2人有互送禮物，其中黃國昌送的是一盞水泥製鎢絲燈，對此，民進黨發言人卓冠廷發文酸，「黃國昌送了國民黨一盞燈，也不意外，畢竟有燈才能關」，隨後又在留言處嘲諷，「職業關燈手，連燈都自己準備好」。

藍白會今15時登場，國民黨部份有副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲以及立法院黨團總召傅崐萁參加，而民眾黨則有秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡出席。

在會談開始時，鄭麗文、黃國昌有互送禮物，鄭麗文送出一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵的是藍白共行，黃國昌則是送一盞水泥製鎢絲燈，象徵的是台灣光明未來。

卓冠廷今發文說，就在剛剛的鄭黃會上，黃國昌送了國民黨一盞燈，「也不意外，畢竟有燈才能關」，民進黨新北市議員顏蔚慈則在留言處說，到底是什麼意思啦？！黃國昌擺明就是黃鼠狼給雞拜年」，而卓冠廷則回應，「職業關燈手，連燈都自己準備好」。

網友則紛紛說，「要KMT記得關燈」「攜手關燈，共赴X泉」「往好處想，他至少沒有送鐘，已經算是很有誠意了」「牠的專業是關燈」「現連~蛋捲店..都快要....」「要讓對方知道，他未來要關哪裡的燈」「對關燈是有什麼執念」。

