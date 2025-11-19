即時中心／林韋慈報導



今（19）日下午三時在新北市登場的藍白會備受矚目，國民黨黨主席鄭麗文與民眾黨黨主席黃國昌以「行動顧台灣」為題，會談關於藍白合事宜。期間黃國昌贈送鄭麗文一盞水泥製鎢絲燈，民進黨發言人卓冠廷在臉書PO文表示「不意外，有燈才能關。」

「鄭黃會」歷時一個多鐘頭公開直播，國民黨除了鄭麗文外，還有副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲以及立法院黨團總召傅崐萁與會；民眾黨出席的則包括秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡等。



會中，鄭麗文送給黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌則送一座台灣工藝家製作的水泥鎢絲燈給鄭麗文，稱象徵台灣光明未來。



對此，民進黨發言人卓冠廷在臉書上發表評論，幽默表示「有燈才能關」，並嘲笑黃國昌送燈一事不令人意外。民進黨新北市議員顏蔚慈則質疑「這到底是什麼意思」，並認為黃國昌此舉形同「黃鼠狼給雞拜年」，卓冠廷隨後回應調侃，諷刺黃國昌是「職業關燈手，連燈都自己準備好」。





原文出處：快新聞／藍白會登場！黃國昌送鄭麗文「一盞燈」 卓冠廷諷：職業關燈手