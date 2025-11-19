藍白會談今登場！凌濤曝2024最痛心聲：坐海景第一排看破局

國民黨和民眾黨今日將首度協商藍白合。國民黨桃園市議員凌濤坦言感觸很深，因為2024年藍白未能結盟，他是在「海景第一排」，當時看到了所有的一切。他指出，這一決定導致國民黨和民眾黨在選舉中無法重返執政，儘管雙方提出了多項利民政策。

對即將召開的鄭黃會，凌濤希望在農曆年前不僅能確定人選，還能將選擇提交給兩黨的常會進行核定。（圖取自凌濤臉書）

針對國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天（19日）將於新北市新莊的凱悅嘉軒酒店舉行高峰會議，凌濤18日接受廣播節目《POP 大國民》訪問時表示，他感觸很深，因為2024年藍白最後無法合，他等於是在「海景第一排」，當時看到了所有的一切。凌濤感概「2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合」，才導致國民黨、民眾黨繼續在野，雖然已提出許多福國利民的政策，但仍然沒有拿回執政權。

國民黨主席鄭麗文今將和民眾黨主席黃國昌會面。（圖/資料照）

對即將召開的鄭黃會，凌濤希望在農曆年前不僅能確定人選，還能將選擇提交給兩黨的常會進行核定。他強調，這需要時間來進行內部溝通和支持者的資訊透明，以免外界干擾。

凌濤並提出三項建議，包括：首先，確定哪些縣市將進行藍白合作；其次，制定單一縣市長的民調機制；最後，提名多席次議員時要進行整合，而非各自為政。他期待藍白兩黨能在會議中達成共識，為2026年的選舉做好準備。

