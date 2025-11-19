國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天進行公開會談，雙方選在新莊見面，該地點距離柯文哲前競選總部僅300公尺。會談現場，身高178公分的鄭麗文特別穿著平底鞋，與182公分的黃國昌站在一起時高度相近。黃國昌則別上柯文哲徽章，雙方氣氛融洽。

藍白會談！ 鄭麗文穿平底鞋 黃國昌別KP徽章。（圖／TVBS）

鄭麗文和黃國昌並肩走進會場，兩人在休息室已先行交談，氛圍相當友善。鄭麗文當天盛裝出席，特意選擇平底鞋，使她與黃國昌站在一起時身高接近。黃國昌胸前別著兩個徽章，其中一個是柯文哲的KP徽章，另一個則是民眾黨的新徽章。

此次會談地點的選擇也頗具意義，不僅黃國昌即將於明年2月1日成立的競選辦公室就在新莊，更與柯文哲前競選總部只有300公尺的距離。雖然柯文哲本人未出席，但在會談中多次被提及。

藍白支持者格外關注此次會談。從直播數據可見，民眾黨直播的觀看人數達7000多人，而國民黨則有100多人觀看，而會談期間發生小插曲，鄭麗文的幕僚曾遞上小紙條提醒她，並送上毯子，整體會談順利進行。

