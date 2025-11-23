藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
政治中心／張予柔報導
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行首度公開會面，引發外界關注藍白在2026、2028大選是否能合作。雖然雙方都強調是基於政黨交流，但政治評論員吳崑玉點出，這場見面像是各自帶著不同盤算的政治動作，直言鄭麗文此時選擇與黃國昌會面，更多是為了安撫黨內焦慮；至於黃國昌主動釋出善意，則像是在為未來尋求新位置鋪路，喊出2026就要聯合政府，其實就是在討「副市長」的職位。
黃國昌近來頻頻放話，並和國民黨主席鄭麗文會面，政治評論員稱黃就是在討「副市長」的職位。（圖／民視新聞網）
吳崑玉在節目中分析，「鄭黃會」真正的主導者是黃國昌。他認為黃近來頻頻放話，弄這場的目標「就是在求職面試」。吳崑玉更語帶直白地說，民眾黨內存在柯文哲的「兩年條款」，使黃國昌在黨內推動布局受到限制，「你知道他心裡多難過嗎？」。
吳崑玉指出，鄭麗文（右）明確表示和黃國昌（左）「沒有私交」，這就代表了她未來將公事公辦的態度。（圖／民視新聞資料照）
因此在吳崑玉看來，黃國昌接連喊出「2026要組聯合政府」，其實是在暗示想爭取地方執政團隊的位置，「這就是在討副市長，他已經卑微到這種程度了，你還不可憐他一下嗎？」。他也觀察到兩人的互動，笑稱黃國昌一見到鄭麗文便親切叫「學姐」，但鄭麗文明確表示兩人「沒有私交」，這就代表她未來將「公事公辦」的態度。
原文出處：藍白會面真相曝光？吳崑玉揭黃國昌「背後盤算」酸：不可憐他一下？
更多民視新聞報導
官媒稱工人為反日「無償加班」！小粉紅酸：低級紅高級黑
中國電動車自燃爆炸！43秒影片曝…網酸：有自爆模式？
中國搬聯合國憲章嗆「可對日動武」！網「揪1事」狠打臉
其他人也在看
網酸綠委商務艙、黃國昌站自由座 陳柏惟經驗談：可能忘記買票
民進黨高雄立委許智傑21日曬出通勤照，只見他和其他高雄、屏東立委坐一起，這張照片近來卻被網友質疑搭乘商務艙，還和民眾黨主席黃國昌只能搭自由座的照片做比較，稱「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，不過說法遭前立委陳柏惟打臉，還列出通常立委站在高鐵車廂只有3種可能，當中包含忘記買票。鏡新聞 ・ 1 天前
阿北「悄回黨部辦公」? 她示警：2個太陽內鬥正要開始
政治中心／于士宸報導民眾黨秘書行政部前副主任蔡君婷，日前在臉書曬出一張民眾黨前主席柯文哲於台玻大樓辦公的背影照，卻在短短35分鐘後火速刪文，引起政壇熱議。然而，現任主席黃國昌昨日（22）出席黨內活動時透露，柯文哲確實有在台玻大樓工作，不過僅表示柯文哲在同棟樓的個別工作區，還指「離我們非常近，有事情要討論隨時找得到他」。對此，媒體人詹凌瑀今日（23）指出，民眾黨現在最精彩的戲碼不是弊案，而是「那個人（柯文哲）回來了」，直言：「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」。民視 ・ 1 天前
台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務
台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務EBC東森新聞 ・ 1 天前
李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流
（中央社台北23日電）中日關係緊張之際，20國集團（G20）峰會當地時間22日起在南非召開。中國國務院總理李強與日本首相高市早苗均有出席峰會，但兩人未見有明顯互動交流。日前中國外交部重申，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排。中央社 ・ 1 天前
網搬「藍綠高鐵對比照」酸1事 慘遭陳柏惟打臉！
政治中心／于士宸報導近日，社群平台Threads上瘋傳2組「政治人物搭高鐵」的對比圖，只見一名網友同時曬出一張民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機的畫面；及一張四位民進黨立委乘坐高鐵商務艙的畫面，接著原PO直言：「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」疑似在酸某一方的行為。然而，畫面曝光後引起熱議，同時也釣出前立委、立法院榮譽顧問陳柏惟親回：「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，指出通常站著的比較多恐怕是因「沒買票」造成，瞬間讓全網笑成一片。民視 ・ 1 天前
2026恢復公投綁大選 廢止「憲訴法」修法連署卡關未破萬
公投綁大選復辟，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法共4案公投案，若順利成案，可望在2026與地方選舉併同舉行。不過，公投領銜人趙偉程受訪表示，憲訴法案二階倒數七十天，至今連署未破萬份，與30萬目標相差甚遠，喊話行政院可以鼓勵公務員參與連署，透過公投解決憲政危機。自由時報 ・ 1 天前
安全指引手冊明年1月完成普發！提升全民防災及對敵人侵略應變力
新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，內政部最新送達立院的報告表示，預計在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，指引提供警報音響識別、防空避難設施查詢管道、避難防護姿勢等多項指示，提供民眾在面對各式天災時各式應變資訊。立法院內政委員會明將邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指自由時報 ・ 1 天前
黃國昌新北民調僅守住基本盤 盼向他請益
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，國民黨、民眾黨還在討論合作階段，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
網傳黃國昌、盧秀燕「高鐵罰站」照 律師：別假裝很省 亂花預算 他打臉：忘記買票
[Newtalk新聞] 近日網路流傳民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕搭高鐵的畫面，聲稱兩人是在自由座站著，對比民進黨立委卻是搭乘高鐵商務艙，引發網友熱議。對此，律師林智群痛批，別在那假裝很省，卻花大錢亂花預算，前立委陳柏惟也打臉，通常站著的比較多是忘記買票。 林智群23日發文提及，一堆人頭帳號在洗黃國昌、盧秀燕搭高鐵沒坐商務艙，站在高鐵車廂間滑手機的照片，姑且不論是否擺拍，政治人物應該給什麼待遇，「該給的尊重就是要給」，如出國搭商務艙等，他都沒有意見。 但政治人物若本業沒做好，林智群直言，如推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、一年花3.6億元在台中購物節幫自己行銷、垃圾山問題擺爛、搞一堆華而不實的巨蛋等等，「你跟我講你搭高鐵都很省錢，我就要買單嗎？」 林智群痛批，不要在那裡假裝很省，省商務艙的小錢，卻花大錢亂花預算，「還要大家感動，以為大家是朝三暮四的猴子嗎？」。 此外，陳柏惟日前也在流傳照片下留言打臉指「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，嘲諷「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。查看原文更多Newtalk新聞報導鄭新頭殼 ・ 6 小時前
不只海軍沱江艦可能移撥濱指部 傳快速布雷艇也曾納入討論
海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍，將納入海鋒大隊所屬反艦飛彈車、海洋監偵部隊及「光華六號」飛彈快艇，是否將可掛載雄三超音速反艦飛彈的12艘600噸「沱江級」巡邏艦一併納入，還在研討當中。知情人士說，考量濱指部任務屬性，原隸屬海軍192艦隊的快速布雷艇，也曾納入討論之列，但尚無結論。自由時報 ・ 1 天前
低頭族頸椎退化與神經受壓 骨科醫師2招穩定頸椎
現代人不論是上班工作還是下班休息時間都離不開3C產品，長時間低頭的姿勢已成為許多人生活日常。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯，陳顥文醫師教民眾兩個簡單且安全的自我訓練，建議低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸自由時報 ・ 1 天前
川普28點俄烏和平計畫 陳冠廷憂：恐成薄弱的停火紙張
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對美國總統川普提出的「28點烏克蘭和平方案」，民進黨立委陳冠廷今（23）日強調，國際社會必須回到最基本的事實：「烏克蘭是遭受武力侵略的一方」。他強調，只有在尊重烏克蘭主權、安全與人民意志的前提下，任何和平安排才可能具有持續性；若忽視這個核心，就會讓和平變成「一張薄弱的停火紙張」，無法真正制止侵略。 陳冠廷指出，烏克...匯流新聞網 ・ 1 天前
換季感冒是「風寒」還是「風熱」？中醫：辨證論治是關鍵
隨著11月天氣變化，許多民眾開始出現喉嚨發癢、流鼻水等感冒症狀，而感冒不能一概而論，需要透過「辨證論治」才能有效治療，對症下藥才能快速康復。中天新聞網 ・ 1 天前
4連霸里長搞出垃圾山！選丟「月世界」原因曝光
政治中心／楊佩怡報導高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，訊後父子倆等4人都遭到羈押禁見。至於為何要選在月世界丟棄近13噸的廢棄物，其中的背後原因也隨之曝光。民視 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全民安全指引明年1月完成普發 國防部：屬長期必要公共投資
《台灣全民安全指引》紙本於19日起展開全國家戶普發作業，內政部送達立法院的報告指出，預計明年1月5日前完成普發，支應發送作業費及分攤運費，共計新台幣2171萬7800元；國防部表示，紙本印製作業由全民防衛動員署委軍備局生產製造中心，決標金額為4279萬元，屬長期且必要的公共投資，強化全社會防衛韌性。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
鄭文燦復出選桃園市長？ 凌濤：早聽聞地方盛傳
「鄭文燦參選2026並非空中樓閣」，凌濤指出，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號...CTWANT ・ 1 天前
宜蘭災民陷「雙重困境」！吳宗憲轟中央補助僵化
鳳凰颱風重創宜蘭，許多鄉鎮至今仍在泥濘中艱苦復原，但災民才剛從洪水裡爬出來，就又撞上補助制度的「第二波傷害」。國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境，呼籲立即啟動「雙軌補償」，不要再讓本已艱困的小店家在制度面前繼續沉淪。中時新聞網 ・ 1 天前
無畏美國抵制 G20開幕式提前發表領袖宣言
二十國集團（G20）領導人在南非約翰尼斯堡舉行的峰會開幕式上打破慣例，提前通過了一項包含122點內容的宣言。儘管美國因與南非的外交裂痕而抵制此次會議，並施壓要求在沒有美國代表團參與的情況下不要通過領袖宣言，但南非仍堅持己見，並將此視為非洲首屆G20峰會的勝利。中天新聞網 ・ 1 天前
議員何文海批5局長都是代理中市淪「代理市」 知情人士：不是代理而是保位
民進黨台中市議員何文海日前在議會中質疑台中市有5位局處首長以參事或技監回鍋代理局長，1個人占兩個職缺，阻礙其他人升遷，其歷經5位市長都沒有這種狀況，台中淪為「代理市」；熟悉地方政治運作的政壇人士直言，盧市長的這種作法，不是代理而是保位。台中市民政局長吳世瑋、都發局長李正偉、文化局長陳佳君及農業局代理自由時報 ・ 1 天前