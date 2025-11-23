藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？

政治中心／張予柔報導



國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行首度公開會面，引發外界關注藍白在2026、2028大選是否能合作。雖然雙方都強調是基於政黨交流，但政治評論員吳崑玉點出，這場見面像是各自帶著不同盤算的政治動作，直言鄭麗文此時選擇與黃國昌會面，更多是為了安撫黨內焦慮；至於黃國昌主動釋出善意，則像是在為未來尋求新位置鋪路，喊出2026就要聯合政府，其實就是在討「副市長」的職位。









藍白會面真相曝光？吳崑玉揭黃國昌「背後盤算」酸：不可憐他一下？

黃國昌近來頻頻放話，並和國民黨主席鄭麗文會面，政治評論員稱黃就是在討「副市長」的職位。（圖／民視新聞網）

吳崑玉在節目中分析，「鄭黃會」真正的主導者是黃國昌。他認為黃近來頻頻放話，弄這場的目標「就是在求職面試」。吳崑玉更語帶直白地說，民眾黨內存在柯文哲的「兩年條款」，使黃國昌在黨內推動布局受到限制，「你知道他心裡多難過嗎？」。

藍白會面真相曝光？吳崑玉揭黃國昌「背後盤算」酸：不可憐他一下？

吳崑玉指出，鄭麗文（右）明確表示和黃國昌（左）「沒有私交」，這就代表了她未來將公事公辦的態度。（圖／民視新聞資料照）

因此在吳崑玉看來，黃國昌接連喊出「2026要組聯合政府」，其實是在暗示想爭取地方執政團隊的位置，「這就是在討副市長，他已經卑微到這種程度了，你還不可憐他一下嗎？」。他也觀察到兩人的互動，笑稱黃國昌一見到鄭麗文便親切叫「學姐」，但鄭麗文明確表示兩人「沒有私交」，這就代表她未來將「公事公辦」的態度。





