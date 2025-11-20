藍白會面 徐國勇：極為失敗 沒有台灣 區域安全相關論述

藍白會面 徐國勇：極為失敗 未談台灣區域安全相關論述的格局。曾薏蘋攝

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天（19日）會面，民進黨祕書長徐國勇今受訪表示，這是一場極為失敗的會面，沒有為台灣、區域安全做相關論述的格局，讓人家非常的失望。

徐國勇還指出，而且對於藍白到底要怎麼合，也沒有講清楚，對於國民黨當時在大罷免的時候，這麼多的違反各資法，這麼多被法院起訴的偽造文書等案件，還有當年黃國昌對國民黨相關的攻擊，包括「這一輩子以要消滅國民黨為職志」的說法，為什麼都不談一下？讓國人了解，藍白最後要合的理由是什麼，「為什麼你以前的講法跟現在不一樣，你的轉變是什麼？你對台灣安全的立場在哪裡？都沒有提到。」

徐國勇今天出席第46屆TECA 台北國際音響大展開幕典禮受訪指出，昨天藍白會面其實讓國人非常的失望，因為大家可以看到當中國對台灣各種威脅，以及中國對台灣區域安全構成的緊張情勢等，藍白合其實可以談這些問題，對台灣的安全、區域的安全等，可以有一些著墨，很可惜了，淪為一個攻擊，對國家團結沒有助益的會談。

徐說，所以他是覺得這個藍白合會談，是一個極為不成功、失敗的會合，對台灣的安全、國家的安全都沒有任何助益。

