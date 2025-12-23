藍白會點頭游盈隆任中選會主委？學者分析：這再不過恐怕就沒有人事案可以過了

行政院22日公布中選會委員提名名單，其中主委人選提名台灣民意基金會董事長游盈隆，引起關注。對此，成大電機系教授李忠憲在臉書發文直言，「這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了。」​



李忠憲表示，行政院提名游盈隆任中選會主委、東吳法律系教授胡博硯任副主委，有人說這是好招，有人說這是爛招。他幾周之前遇到同在成大的資訊系教授蔣榮先，蔣榮先提到他被提名為NCC主委，後來也沒有被立法院審查通過。

李忠憲指出，​游盈隆是綠營出身，目前算是白營喜歡的政治人物，藍營的立法委員還反問綠營會支持嗎？他直言，「這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了。」

廣告 廣告

李忠憲直言，看到昨日國民黨主席鄭麗文的演講，她說兩岸同屬一中，但各不隸屬，「我不知道她在說什麼，她的支持者不知道她在說什麼，她自己也不知道自己在說什麼！」國民黨需要跟它的支持者解釋這麼多嗎？他們只是「要拉民進黨下來」，在這個前提之下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂。

李忠憲提到，美國伊利諾州立大學教授李中志說，中選會應該要提名國民黨裡面道德比較良好的耆老之類，他不知道還有沒有這種人，但這種聰明人通常也不會在這時候來淌渾水，綠藍白也不會有共識。

李忠憲說，民進黨要加強溝通什麼？這個局勢說是簡單，就是立法院被共產黨佔領，但複雜的程度可能沒有幾個人搞得清楚；總統賴清德和民進黨要怎麼跟大家溝通？現實就是「如果我完了，大家都完了！」但問題是可以這麼說嗎？敢這麼說嗎？一直撐在那裡，原因不就是這樣嗎？

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

