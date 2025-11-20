藍白會／鄭麗文真統震撼藍營！黃國昌東施效顰柯文哲失敗

（總主筆李彥謀／專訪）兩個正在風口浪尖的在野黨主席見面了，鄭麗文因為追思政治受難者、因共諜罪名被槍斃的吳石，遭到黨內反共派的批判；黃國昌從養狗仔、一日北高自行車未報名「作假」、到質詢詐騙案疑涉對價關係，遭檢調列貪汙被告，形象日趨敗壞之時，時代力量秘書長林邑軒形容，兩人正逢衰事上身，藉會面來「沖喜」。

圖／時代力量秘書長林邑軒說，藍白黨主席衰事上身，用黨主席見面轉移媒體焦點，看看能否沖喜？（資料照，艾瑞克IN新聞攝）

黃國昌羽化不成，鄭麗文一都不讓

林邑軒接受《艾瑞克IN新聞》專訪時表示，鄭麗文與黃國昌的「藍白會」，民間信仰的說法就是沖喜，看能不能扭轉一下運途，翻譯成政治語言，就是扭轉輿論焦點；他指出，從「一日北高」這件事，可看出黃國昌是想模仿柯文哲，但就像昆蟲要蛻變成蝴蝶、破繭而出時，卻發現自己不行，只好又縮回去。

廣告 廣告

「基本上，兩黨主席要見面，黃國昌形式上會給柯文哲尊重，然後營造正面的形象，不過有兩件事不會談，一個是與中國的關係，就是兩岸問題，因為鄭麗文與館長都正在火堆上，所以不會有中華民族偉大復興之類的話；再者就是不會談到任何實質性的政治分配，因為他們害怕藍白跟分贓政治劃上等號。」

林邑軒說，對黃國昌而言，2026選舉的藍白合已經不重要，2026只是來襯托2028總統大選的籌碼，因此關鍵是此時在立法院推動的修法，例如總統二輪投票、公投綁大選、財劃法修正等；對鄭麗文而言，2026選舉，顯然六都市長都不會讓，除非柯文哲想參選高雄市長或台南市長，那就有得談。

黨主席之位敵意環伺，AIT對藍營的關鍵語句

只是，國民黨會營造「沒有懸念」的氛圍，林邑軒說，也就是藍營的勝算極高，即使白營要參選，得票數也不會影響國民黨，甚至「不怕民眾黨出來選」的姿態；其實民眾黨到現在也只剩新北、新竹、宜蘭3個縣市可以看；白營現在將目標轉到二線「省轄市」，如基隆市、新竹市、嘉義市，或縣治所在的竹東鎮、彰化市、宜蘭市等，國民黨依然沒有禮讓的必要。

然而，鄭麗文的黨主席之位穩嗎？有一錘定音，說讓或不讓的能力嗎？林邑軒指出，關鍵在於經過鄭麗文「吳石事件」與「台灣人都成為中國人」這麼一搞，支持她選舉的金主、金流還在不在？這是喬地方選舉時最重要的。

林邑軒強調，鄭麗文日前與AIT見面，美方在會後新聞稿提到，「雙方都同意，拒絕任何單邊的、片面改變現狀的舉動」，這是美國過去跟中國常講的，如今用來對台灣的政黨呼籲，意義非比尋常，意味美國認為國民黨已經跟共產黨討論統一；而國民黨內有不少人是「假統」，鄭麗文要搞「真統」，會把他們嚇壞的。

男版黃國昌受小草歡迎，2026繼續點燃仇恨值

林邑軒說，鄭麗文有一種不知道哪來的自信，好像自認可以扮演化解國共恩怨的角色，或許是她天真的一面，就像她的「馬場町緬懷」；如果她真的可以化解歷史恩怨，應該請國台辦高層來台灣慈湖祭拜蔣公，可能有些國人會覺得鄭麗文很OK。

林邑軒觀察指出，雖然鄭麗文在藍軍內的權力受到挑戰，但對於民眾黨的支持者或小草而言，還是受到歡迎與喜愛的，她們認為鄭麗文是「男版黃國昌」，不斷炮口朝綠；這讓他們的情感得到紓壓，取得情緒上的共情效應。

林邑軒研判，藍白在2026應該會有一個大方向的主軸，比如神秘司法、沒有治安、詐騙橫行，這種氣氛、味道，是最簡單也最廉價，或者反廢死公投、光電板等，做煽風點火的情緒激燃，是他們最有把握的。

至於普丁不是獨裁者、高市早苗「台海論」等國際與兩岸議題，藍白則會自曝其短；林邑軒說，為了反制高市早苗，中國宣布延長軍演時間，然而在黃海南方距離中國陸地30海浬的試射飛彈，離日本最近的島嶼還有數百海浬之遙，就只能用「騙」字來解釋了。

更多引新聞報導

IN觀點／高市早苗挺台惹戰狼嗆 林秉宥批用假議題鬥嘴鼓

台日關係／我真的好喜歡台灣！山田摩衣與高市早苗的邂逅

