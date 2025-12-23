藍白有何居心？竟赴監院提案彈劾 卓榮泰反擊：「這事」最重要

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨日前挾人數優勢，聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白日前竟變本加厲，聯手通過臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，今（23）日更率眾前往監察院遞交陳情書。對此，行政院長卓榮泰主持經發會，針對此事做出回應。

卓榮泰今日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（包容成長組），會前與部會首長、經發會顧問進行大合照。有媒體提問，怎麼看藍白今天要提出彈劾？

對此，卓榮泰指出，經發會是行政院最重要的經濟政策平台，而且邀請顧問來，是行政院跟民間、產業、社會界最重要的溝通，這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，「我們努力往好的方向進步」；媒體追問，是否會擔心彈劾案，他則未多回應，隨即進入會議室。

