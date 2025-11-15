藍白有共識 勞保撥補法制化下週委員會排審 目標本會期三讀

國民黨立委廖偉翔。（本報資料照片）

政府連續六年撥補勞保基金總計新台幣 3870 億元，但依據勞保基金精算報告，破產年限僅延後至 2031 年，為確保勞工權益，多位藍委提案修正「勞工保險條例」，將勞保撥補法制化，立法院衛環委員會下周排審。

藍委廖偉翔、翁曉玲、黃健豪等多位國民黨立委共同提案修正勞保條例第66條、第69條。明定勞保基金財源包括之後撥補的金額。應也明定勞工保險的財務，由政府負最後支付責任。修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。

同是衛環委員會召委的廖偉翔說，有關《勞工保險條例》，目標就是在本會期完成三讀，且國民黨和民眾黨團已經達成高度的共識，兩黨都全力支持「政府負最終支付責任入法」。

廖偉翔強調，勞保改革已經討論多年，勞工的權益應該用法律明文保障，而非以「持續研擬」來無限期拖延。之前在委員會質詢的時候，勞動部長洪申翰也表態，對修法方向持開放態度，尊重立法院審議結果，並承諾政府會履行承諾、負起責任。

廖偉翔指出，顯見朝野對此已有共識，期盼相關修法能順利推動，讓每一位辛勤工作的勞工，都能安心面對未來的退休生活。

民進黨立委蔡易餘、王美惠、楊曜等人也有類似提案，主張政府應將提撥一定比例之金額法制化，授權主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，確保勞保財務穩健。

白委則有林國成提案，他強調，鑒於勞保制度攸關勞工權益之重要社會保險制度，更具世代契約精神，勞保之存續，乃為政府無法迴避之責任，因此提案修法。

