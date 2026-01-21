藍白有嫌隙？台北市第二預備金表決民眾黨3議員棄權 游淑慧：訝異

記者李鴻典／台北報導

台北市政府今年第二預備金預算7.4億元，昨（20）天進入市議會大會表決，民進黨18位議員反對，國民黨27名議員贊成，最後維持原編列數通過；國民黨籍台北市議員游淑慧對此表示，「我訝異的是，民眾黨的投票決定是棄權」。

國民黨籍台北市議員游淑慧對此表示，「我訝異的是，民眾黨的投票決定是棄權」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

台北市議會20日針對日前政黨協商無共識的第二預備金案、《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》等案表決，最終通過二備金預算及殯儀館回饋自治條例擴大回饋範圍，完成總預算及本會期議案審議。游淑慧說，總預算終於三讀了，希望蔣萬安市長團隊要全力以赴，不辜負市民期待。

游淑慧提到，只有一筆預算進行表決，是針對二備金被民進黨提案刪除5000萬部分。她表示，其實二備金本來就是備而不用，有緊急或臨時狀況才會用到。萬事平安，錢自然會剩；但萬一真的出現狀況，錢不夠應急，怎麼辦？

台北市二備金表決情形。

台北市二備金表決，民眾黨議員棄權。

最後當然是民進黨全數支持刪除，而國民黨則支持市預算、反對刪除。「比較讓我訝異的是，民眾黨的投票決定是棄權」。(包括民眾黨台北市議員林珍羽、張志豪、陳宥承)

台北市第二預備金部分20日表決，民眾黨台北市議員林珍羽、張志豪、陳宥承棄權。（圖／翻攝自張志豪臉書）

游淑慧表示，會後有媒體問她，這是否是藍白關係生變？而之前戴錫欽主委曾提過蔣萬安市長能扮演藍白的母雞，也能為民眾黨議員站台，現在若藍白關係生變？未來萬安還會不會為民眾黨議員站台？她強調，關於這個問題她的態度一直是互利共好。如果民眾黨議員支持蔣萬安的施政理念和政策，蔣萬安幫民眾黨議員站台，也是人情義理、義之所在。

游淑慧意在言外表示，或許在重陽敬老金重新發放、和最近營養午餐議題上，柯前市長和蔣萬安的立場並不一樣。但時空環境不一樣了，不同團隊、不同施政重點，還是希望民眾黨議員能支持更符合市民需要的好政策。

