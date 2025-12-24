藍白有嫌隙？黃國昌嗆藍「怎不去總統府抗議」 吳思瑤：拜託不要再亂了

記者詹宜庭／台北報導

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，民眾黨主席黃國昌開直播嗆藍營縣市首長「為何都沒有聲音？早就應該集結起來去總統府抗議」。對此，民進黨立委吳思瑤今（24日）表示，未來在選舉整合上，黃國昌一個人強出頭，恐怕會破壞藍白之間的合作默契，黃國昌任期不到40天，應該做些正事、好事，而不是整天搞事，若他想街包圍總統府，民進黨尊重他的選擇，但也請他「拜託不要再亂了」。

吳思瑤表示，藍白合作至今仍密不透風，但這樣的合作恐怕面臨風險，其中最大變數就是黃國昌個人的政治意圖過於強烈。未來在選舉整合上，黃國昌一個人強出頭，恐怕會破壞藍白之間的合作默契。畢竟對黃國昌而言，個人權力與慾望凌駕一切，這正是藍白合最大的隱憂。

針對黃國昌質疑國民黨為何未與他一同上街抗議執政黨，吳思瑤說，這明顯是黃國昌為了個人政治動員需求，試圖凝聚藍白支持者，再次動用民粹進行政治消費。至於國民黨是否買單，這是藍白之間的事，民進黨無意干涉。但她也呼籲，黃國昌作為一位立委，任期不到40天，應該做些正事、好事，而不是整天搞事，最後能否回歸立院本務、審查預算，才是人民關注的重點。

吳思瑤狠酸，國民黨主席鄭麗文口中「不務正業的人」究竟是誰？恐怕正是黃國昌與國民黨立委。這些人身為立委，卻不審預算、不審法案，整天只會發動政治攻擊。黃國昌的問題應該自行解決，若他想街包圍總統府，民進黨尊重他的選擇，但也請他「拜託不要再亂了」。

