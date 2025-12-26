藍白未審總預算卻推「未來帳戶」 吳沛憶批「薪水小偷」打假球：無法推動新興政策

民進黨立委吳沛憶（中）2025.12.26與沈伯洋（右）出席全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會，並回應在野黨提「未來帳戶」政策，盼儘速審議明年政府總預算。郭宏章攝



國民黨與民眾黨立院黨團聯手推動「未來帳戶」，12年要花4300億元，對此，民進黨立委吳沛憶批評，在野黨至今還是不審查明年的中央政府總預算，連付委都還沒，卻推動新的事項，此舉於法不合，因為如果總預算無法通過的話，政府是無法推動新增項目，吳沛憶今天（12/26）痛批在野立委是在「打假球」，直言「請問藍白什麼時候要開始審查總預算，現在已經12月底了，立委可以這樣當薪水小偷嗎？」

吳沛憶今天上午與民進黨立委沈伯洋、黑熊協會理事長劉文、退休員警石明謹等人出席「許一個更安心的未來：全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會」，有記者問到，在野黨推動「台灣未來帳戶」政策，

廣告 廣告

主張由政府為12歲以下的孩童，每人先存5萬元，隨後每年再加碼1萬，等到年滿18歲，至少可領回33.9萬元，以因應早子化問題，但12年估計規模達到4300億元，對此龐大財政負擔，問綠委如何看待？

吳沛憶對此表示，在野黨不願意讓明年的總預算付委，我們甚至還沒開始審查，如果最後總預算沒有審查的結果，是未來所有的新興計畫新興的預算都沒有辦法使用，只能沿用過去的，令人擔憂。

吳沛憶進一步表示，因為自己在教育委員會會，過去很積極在推動成立運動部，雖然運動部今年成立，但是運動部的預算還沒有編列完成，原來在等待明年能夠把預算編足，才能夠達到希望加強運動外交、全民運動，這些都是過去所沒有的業務，如果現在藍白不審查總預算，沒有辦法通過的話，所有的新增的項目都沒有辦法來興辦，這是我們最擔心的。

吳沛憶批評在野黨，「所以任何的一位立委，如果他現在不跟你討論預算審查 ，一直在告訴你要增加新興的預算、新興的業務，這都是在騙人，這都是在打假球。沒有預算怎麼做新興業務？ 所以我們還是要再問一句，請問藍白什麼時候要開始審查總預算？現在已經12月底了，立委可以這樣當薪水小偷嗎？」

吳沛憶強調，審查預算是立委們的法定業務，「我們怎麼會到現在還沒有進行？」政府有非常多的新興業務，要擴大推廣民防，像止血的訓練等，都需要新興的計畫，如果立法院一直不去通過總預算的話，所有的新興計畫，按照法律是沒有辦法來進行的。

吳沛憶也補充，現在的這一個僵局，解鈴還需繫鈴人，希望在野黨，可以提出計畫，都可以討論，但是在野黨必須要很負責任的先告訴民眾，財源在哪裡。

更多太報報導

藍白共推「台灣未來帳戶」 張景森嗆反對：黃國昌們的這一筆混帳

藍白推「台灣未來帳戶」12歲以下每人先存5萬 衛福部：應優先照顧弱勢

在野四度擋國防預算 國防部：中共2027確實具攻台能力、今年共機艦擾台增倍