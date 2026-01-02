藍白未阻擋 院版兩岸條例順利付委

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，強化對公務員及民意代表赴中行程的範圍。今日在立法院會列入報告事項，由於藍白未有異議，順利交付委員會審查。

根據政院版的「兩岸條例修正草案」，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴中接觸中共黨政軍也應公開揭露，草案也增訂，曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。

廣告 廣告

行政院日前已表示，立委擔任公職時就宣示要效忠國家，因此公職接觸境外敵對勢力時要適當列管，非常合理。陸委會也指出，儘管修法在立法院可能面臨非常大的障礙，但為了補國安漏洞，「該推還是要推」。

行政院於去年12月18日提出的國安法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，此外，對於退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退，此4法已於去年12月23日付委審查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

共軍環台軍演多國譴責！美國務院發聲

中國若犯台美軍不登島 前五角大廈官員胡振東曝「1原因」：台灣是美國關鍵

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

