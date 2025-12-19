政治中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導

藍白立委去年修正"憲法訴訟法"，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，需大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告，不得低於9人，拉高釋憲審理門檻。但也因藍白杯葛，大法官至今只有8人，已經412天沒有做出判決。週五下午，憲法法庭以修正案兩點牴觸憲法，宣告即起失效。

憲法訴訟法修正案，去年底三讀通過，由於大法官人數不足，將近一年來，憲法法庭等同被架空、停擺。週五下午，司法院開記者會宣布，修法後的憲訴法牴觸憲法，即起失效。憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，申請人在最終表決，沒有採取贊成的立場，因此本件跟憲訴法第49條所訂的要件相符，應該予以受理。

廣告 廣告

藍白杯葛人事癱瘓400多天！ 憲法法庭：憲訴案有瑕疵 即起失效

憲法法庭癱瘓多日，有望重啟。（圖／民視新聞）

大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，原本應有15人，目前僅有8位大法官。憲法法庭審理門檻在修法前，只需總額2/3以上，並超過半數同意，就能釋憲。但修法後，要求評議人數不得低於10人，同意宣告違憲不得低於9人。導致從去年11起，憲法法庭已經412天，超過一年沒有作出判決。憲法法庭今年第一號判決，就是認定憲訴法修正案，立法程序有明顯重大瑕疵。包括違背正當立法程序，以及違反權力分立原則，都牴觸憲法所以失效。立法委員(國)翁曉玲表示，看起來現在台灣中華民國，真的是要走向納粹時代了嗎，所有的法律都是由執政者一把抓，我們還有五權分立嗎。民眾黨主席黃國昌表示，這五位綠色大法官所作成的所謂判決，在民主憲政的秩序下，是廢紙一張。看起來現在台灣中華民國，真的是要走向納粹時代了嗎，所有的法律都是由執政者一把抓，我們還有五權分立嗎。

藍白杯葛人事癱瘓400多天！ 憲法法庭：憲訴案有瑕疵 即起失效

憲法法庭癱瘓多日，有望重啟。（圖／民視新聞）藍白痛批大法官成政府的獨裁鷹犬。但這判決獲得尤伯祥、謝銘洋、呂大郎、蔡彩貞，陳忠五等五位大法官共同署名。蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，三人則持不同意見。立法委員(民)鍾佳濱表示，有賴憲法法庭能夠重行運作，我們在這裡對於憲法法庭，做出的憲判114第一號的決定，感到為人民欣慰。憲法法庭停擺多日，連帶剝奪人民的釋憲權利，大法官帶頭解套，但由於8位大法官，僅有贊成的5人出席評議，未達現有總額2/3，被指判決無效，後續恐怕仍有變數！

原文出處：藍白杯葛人事癱瘓400多天！ 憲法法庭：憲訴案有瑕疵 即起失效

更多民視新聞報導

藍白被打臉！憲法法庭復活了 吳思瑤振奮：正義遲到「但一定會到」

為何藍白提案「彈劾賴清德」？正當性遭外界質疑 各方說法一次看

藍白狂推爭議法案！「這3人」恐是背後藏鏡操盤手

