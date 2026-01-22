藍白杯葛國防預算谷立言拋「自由非免費」 國防部：他講的很對

國防部副部長徐斯儉。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國在台協會(AIT)處長谷立言今表示，自由不是免費的，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助，並表達支持1.25兆的軍購特別預算。對此，國防部副部長徐斯儉今在立法院受訪表示，「我覺得他講的很對」，希望總預算和國防特別條例都能趕快付委審查。

徐斯儉表示，國防部感謝谷處長的發言，感謝美國政府對我們編列1.25兆特別條例的支持，「我覺得他講的很對」，台灣的國防不僅擔負著我們保護自己家園的責任，其實也是整個印太區域和平穩定不可過缺的一環。

徐斯儉說，所以無論從保護我們自己，以及與盟國一起維持印太區域穩定和平的責任而言，這都是必要的。國防部希望無論是公共預算也好，特別條例也好，都能夠趕快付委審查。

