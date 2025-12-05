藍白杯葛總預算審查！王婉諭：只是在壓縮討論時間搞到最後一團亂

時代力量黨主席王婉諭。 圖：截自時代力量提供影片

[Newtalk新聞] 明年度的總預算送立法院之後，至今遲遲未付委審查。對此，時代力量黨主席王婉諭今（5）天表示，藍白選擇一路杯葛到最後，就只是在壓縮討論時間，掌握多數的一方，如果真的想要好好審查，更應該及早開始，針對每一筆預算實質討論、刪減，為人民把關。

王婉諭在臉書發文寫道，2025年已經快要結束了，只剩下不到一個月的時間就要邁入2026年，但明年的總預算到現在還沒開始審查，八字都還沒有一撇。從9月底開始，行政院就已經把預算送入國會，但多次協商未果之下，至今連委員會都無法排審，可以想像，去年預算審查的亂象，今年幾乎必定重演。

王婉諭說明，立委為了衝數字亂提案、為了趕進度亂審查，甚至為了算業績又統刪，本來總預算審查可以從從容容，現在真的會搞到「連滾帶爬」。在野黨完全沒有理由這麼做，掌握多數的一方，如果真的想要好好審查，更應該及早開始，針對每一筆預算實質討論、刪減，為人民把關。

王婉諭直言，國民黨和民眾黨選擇一路杯葛到最後，就只是在壓縮討論時間，搞到最後一團亂，連「國防特別預算」也被院會退回程序委員會，無法進入委員會審查，她不禁質疑，國民黨和民眾黨的政治考量是什麼？國民黨和民眾黨難道反對增加國防預算？

