藍白杯葛總預算恐卡生育補助加碼 綠黨團：對民眾是重大打擊

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 明年度中央政府總預算持續遭國民黨、民眾黨杯葛，至今無法付委實質審，對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日指出，行政院原已宣布，規劃在明年將不同社會保險中的生育給付，一律拉高至每胎10萬元，以避免因制度差異造成不公平，但若總預算無法交付審議或通過，相關新興計畫依法將無法執行，對民眾而言將是一大打擊。

民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，台灣正面臨少子女化的嚴峻衝擊，這是國內不分朝野都應共同面對與解決的問題，實在難以理解，為何在野黨仍堅持不審明年度中央政府總預算，導致民眾權益受損，甚至讓國家整體國力因此受到挫傷。

針對外界討論民防小手冊是否應增加反恐及無差別攻擊等內容，鍾佳濱認為，在提出這些批評之前，在野陣營曾認為民防小手冊沒有必要、甚至是浪費公帑，如今卻轉而主張應擴充內容、納入各種可能情境，他認為「知錯能改非常好」。

鍾佳濱強調，民防小手冊的重點，在於強化國防韌性與社會安全警覺，並建立國民自身的應變與自我保護能力，這些都是必要的公共投資。他呼籲，朝野政黨應共同支持相關政策，攜手提升台灣社會整體的安全與韌性。

