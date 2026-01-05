藍白杯葛總預算挨批 吳崢反擊鄭麗文政治操作拖延審查

（記者陳志仁／新北報導）藍白聯手杯葛明年度中央政府總預算，國民黨主席鄭麗文卻將責任歸咎於總統賴清德，指稱政府不尊重國會三讀通過的法案；對此，民進黨發言人吳崢反駁表示，115 年度中央政府總預算，行政院去年 8 月底即依法送交立法院審議，但藍白主導立法院的政治操作，導致總預算延宕。

圖／吳崢強調，國民黨持續以話術混淆視聽，將違憲爭議作為杯葛總預算的藉口，顯示其目的僅在政治鬥爭，而非理性討論政策。（資料照，民進黨提供）

吳崢指出，鄭麗文可能已離開立法院一段時間，或受限於目前國民黨立院黨團實際由傅崐萁主導，對總預算相關的程序與時程有所誤解；事實上，行政部門早已完成法定送案責任，總預算未能進入實質審查，並非行政怠惰，而是藍白在立法院頻頻以政治議題操作，影響正常議事進行。

吳崢直指，藍白近期忙於推動多項具高度違憲疑慮的法案，包括國軍加薪條例，以及惡修《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，甚至提出所謂「挺貪污五法」，將政治攻防凌駕於民生與國家治理之上；因此，這才是真正造成中央政府總預算至今無法排審的主要原因。

針對國軍加薪爭議，吳崢說，總統賴清德早在去年 4 月為志願役官兵加薪，連同蔡英文總統任內，民進黨執政 9 年多來，已為軍公教加薪 4 次；相較之下，前總統馬英九任內僅加薪1次，賴清德與行政院長卓榮泰已清楚表態，對於在野黨所提、可能涉及違憲的國軍加碼加薪方案，只要憲法法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算。

吳崢強調，國民黨持續以話術混淆視聽，將違憲爭議作為杯葛總預算的藉口，顯示其目的僅在政治鬥爭，而非理性討論政策；總統賴清德上任以來，多次向在野黨釋出善意，包括提出國安簡報、國政茶敘，並在合憲前提下表達赴立法院報告的意願，但相關溝通不是遭到杯葛，就是無疾而終。

吳崢呼籲，若鄭麗文真心關切人民生計與國家建設，應回頭與自家立委黨團好好溝通，要求儘速排審中央政府總預算，而非一再轉移焦點、口水攻防，這對化解當前的政治僵局毫無助益。

