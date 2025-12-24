藍白杯葛總預算案生育獎勵全沒了？社福立委憂：連育嬰留停、公共托嬰都受影響

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林月琴等人今(12/24)表示，藍白聯手阻擋明年中央政府總預算案審查，將導致明年新制上路的生育補助、育嬰留停、公共托嬰中心設施設備更新等3大項目造成影響，不僅補助告吹，也將嚴重衝擊台灣育兒家庭。

民進黨立委林月琴，資料照，林月琴辦公室提供

林月琴上午與民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、彭婉如基金會主任王伶文、托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶、台灣公共托育協會理事長呂佳旻等人，針對生育補助預算案召開記者會。

林月琴指出，依法規定，2026年中央政府總預算，應於會計年度開始一個月前由立法院議決。但藍白卻惡意阻擋政院早在8/29就送出的總預算案，無法讓案子付委實質審查，導致新興資本支出及新增計畫，將無法執行。

林月琴說，這將使得12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝、不只是全國公共托育改善措施沒著落、就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

林月琴表示，行政院提出「生育給付PLUS」，將不同社會保險的生育給付拉到每胎10萬元，不足差額用公務預算補到位，現在藍白不審預算，卡住的不是數字，是預估12萬新生兒的第一筆支持。

林月琴指出，勞動部在明年上路的新制，育嬰留停可以用「日」申請，並針對小型企業補貼行政與人力成本，但現在預算不審，新制上路對小型企業的補助卻無法跟上。

林月琴說，公共托嬰中心設施設備更新，高度仰賴中央與地方穩定預算支持，當整體預算遭到刪減或下修，影響將直接反映在設備汰換與空間改善上，許多公托需要定期更新教學用具、安全地墊、消防與監視設備，甚至進行必要的空間調整。如今兒童的托育品質與安全被犧牲，藍白兩黨如何向孩子交代？

