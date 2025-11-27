藍白杯葛總預算衝擊長照3.0新興計畫 衛福部次長：藍白好好慎思

總統府今舉行健康台灣推動委員會第6次委員會議，衛福部次長呂建德、莊人祥出席會後記者會。楊亞璇攝



總統府今（11/27）舉行健康台灣推動委員會第6次委員會議，會後舉行記者會。衛福部次長呂建德表示，明年長照 3.0 的 8大項全部都是新興計畫，如果藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者，希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有，請立法院的藍白好好慎思這樣杯葛的結果。

媒體提問，衛福部提出了長照3.0與國家防疫一體兩報告案，有哪些是新興計劃？明年度總預算目前在立法院卡關，計畫是否會受到影響？在野黨擔憂，當前大幅增加的國防預算將會排擠社會福利預算？

對此，呂建德指出，首先，他要先說明整個大的方向，台灣的經濟成長從前總統蔡英文到現在，基本上每年都是至少 3.8%的成長，今年平均成長率可能會超過 6%，整個經濟成長率的大幅擴增，其實意味著政府稅收增加，「所以我們可以很負責任地說，錢應該是足夠的。」

呂建德表示，現在有一個問題，賴清德目前提出的最重要事實上是兩個投資：第一是投資國家安全，第二是投資社會安全，這兩個因為稅收增加，基本上並不違背。

呂建德說，長照的部分從過去前總統馬英九第一任的時候是49.5億元；在蔡英文總統時期已經提高到 827億元，明年要提高到 1100 億，所以這一部分會大幅成長，但因為總稅收增加，「社會安全的投資並不會影響到國家安全、也就是國防安全，這兩個目標並不違背，請國人可以放心。」

呂續指，有這個錢，但立法院如果藍白繼續不審預算、杯葛預算的話，跟各位抱歉，明年長照 3.0 的 8大項全部都是新興計畫，其中最重要、民眾最關心的，包括機構補助從12萬提高到18萬，預算不給就沒辦法發，第二是剛剛所說的出院準備，這也是 3.0 裡面非常重要的，希望能從四天縮短為兩天，甚至到零天。第三是最關心的科技輔具租賃，這些全部都沒有。

呂強調，如果藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者、希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有，請立法院的藍白好好慎思這樣杯葛的結果。

衛福部次長莊人祥補充，有關國家防疫體的計畫，明年是一個新的計畫，目前已經把預算編進去，要到立法院爭取。明年的計畫主要包括：第一，針對國家防疫體做整體評估，會請國外專家來做核心能力的通盤評估。

莊人祥說，第二，跨部會建立監測系統，包括農業部、衛福部、環境部之間，像食安、傳染病、動物人畜共通傳染病、抗生素等，都需要建立監測系統。第三，要培育疫情發生時的應變機制及相關人才。這些都是基礎措施。現在在立法院，會積極爭取立法委員支持這個計畫。

