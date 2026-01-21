藍白杯葛軍購...柯志恩稱「高雄對保台免疫」 綠營狠批：失格市長候選人

柯志恩代表國民黨參選高雄市長。翻攝柯志恩臉書



藍白陣營在立法院多次杯葛軍購法案，引發綠營抨擊，直指國民黨高雄市長候選人柯志恩，曾公開稱「高雄對抗中保台免疫」，痛批不僅封殺軍購討論，還以歪曲比喻貶低防衛意識，行為失格，恐危及高雄及台灣安全，也讓民眾質疑她是否勝任市長，呼籲選民審慎評估立場與作為。

由民進黨5名青年參選人張以理、張耀中、林浤澤及市議員林智鴻、鄭孟洳組成的「高雄捍衛隊」今（1/21）表示，藍白陣營在立法院多次封殺總預算及軍購相關條例，高雄市長候選人柯志恩也多次投下反對票，且她在專訪中稱「高雄對抗中保台免疫」，形同將捍衛台灣的理念比做「病毒」。

市議員林智鴻強調，中國持續增強軍力，台灣必須超前部署，但柯志恩不願支持相關軍購，封殺討論，非監督而是破壞台灣自存能力。

市議員鄭孟洳批評，柯志恩與藍白陣營封殺軍購法案的行為，恐讓外界誤解台灣捍衛自主的決心，形同「以和平之名行投降之實」，她指出，高雄作為捍衛民主的城市，民眾不應接受「習近平小妹的小妹」或投降主義服從者代表城市利益。

左營楠梓市議員參選人張以理批評，柯志恩常用荒謬比喻扭曲軍購與防衛議題，曾將台灣對美軍購比作「女人搶購地攤貨」，又將備戰形容為「在瓦斯堆中玩火」，以怪罪受害人轉移加害責任。他指出，柯志恩雖戴知識分子面具，本質卻與韓國瑜一樣親中、反智、理盲。

林園大寮議員參選人張耀中表示，面對國防弱化，柯志恩卻稱「大罷免後高雄對抗中保台免疫」，歪曲「抗中保台」理念，將保衛台灣比作病毒，暗示反制中國者是病人。他批評，此言已成中國統戰材料，高雄人怎能接受這種對內醜化、受外力讚賞的市長候選人？

前鎮小港議員市參選人林浤澤指出，高雄能吸引台商投資並締造亮眼招商成績，仰賴產業界對民進黨捍衛台灣的信任與堅實國防保障，但藍白掌控的國會削弱現狀，柯志恩爭取市長卻只聽黨意，從財劃法到軍購特別預算全數阻擋，不顧高雄利益，行為完全失格。

