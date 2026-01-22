藍白杯葛1.25兆國防特別條例谷立言說重話「自由不是免費」：美國不應獨自承擔第一島鏈防衛

總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今（22）日出席國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」專題講座時說「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任，呼籲夥伴加大國防投資，而台灣正在著手增加支出，且「方式變得更聰明」。

谷立言致詞時表示，現在不惜一切代價對全球主義的虛假追求，讓世界面臨當前的生存威脅時措手不及，長久以來大家視而不見，某些國家操弄國際規則以壯大自身國力，卻犧牲美國及其夥伴國家，認為經濟互相依存就能確保和平，導致許多美國盟友在國防上的投入不足。

谷立言指出，在美國總統川普的領導下，美國正在進行緊急的戰略調整，確保美國繼續保持世界領先地位，同時避免重蹈上世紀世界大戰的覆轍，摒棄無節制的全球化，取而代之的不是孤立主義，而是聚焦於積極的外交和強而有力的威懾，確保全球和平，美國將堅定地與盟友站在一起。

谷立言強調「自由不是免費，freedom is not free」，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國白宮《國家安全戰略》提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調，美國不應獨自承擔這項負擔，呼籲夥伴加大國防投資，尤其要投資於遏止區域侵略的能力。

谷立言說，在日本、南韓、菲律賓與澳洲等盟友的支持下，美國正在第一島鏈沿線部署最先進的防禦能力，盟友也對自己國家的部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，並集體確保有能力拒止任何奪取台灣的企圖。

谷立言提到，《國家安全戰略》明確指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，鑒於台灣在經濟上的重要性，台灣的戰略位置使得遏止台海衝突對美國、世界與台灣自身的安全至關重要，台灣致力於履行其維護區域和平關鍵角色的決心已日益清晰，自他1年半前回到台灣以來，對於台灣國防改革的規模和速度留下了深刻印象。

谷立言特別提及，總統賴清德承諾2030年的國防預算將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算來實現目標：「是的，臺灣正著手增加支出。但最重要的是，支出的方式變得更聰明」。

谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求，雙方產業界正在合作，要將臺灣轉型為全球國防供應鏈的重鎮。

