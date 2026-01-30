藍白欲硬闖爭議三法！鍾佳濱指助理費除罪化是「聖誕老人發糖果」：發不完、通通進立委口袋！

立法院本（30）日會期最後一天，藍白欲三讀闖關的法案包括衛廣法「中天條款」、黨產條例「救國團條款」、立法院組織法「助理費除罪化」，民進黨團幹事長鍾佳濱下午受訪時細數三條款弊病，提到助理費除罪化石，他引述莊瑞雄形容表示，就是聖誕老人發糖果，「糖果發不完，通通裝到立委自己口袋」。

鍾佳濱表示，今天下午我們預計會處理三個提案，大家焦點還是在「中天條款」，其中最爭議的是第18條跟第19條。18條指出，給予這些頻道的換證以通過為原則。大家有聽過學生老師出題考試，學生以考及格為原則嗎？

鍾佳濱直言，如果所有的考試是以60分為原則起跳，請問老師幹嘛出題考試？18條非常的荒謬，居然要求獨立機關在進行頻道審查時，明文寫著以通過審查為原則。這樣的考試還有意義嗎？

至於19條，鍾佳濱再說，原來的條文當中有回溯條款，國民黨宣稱他們拿掉了、就不會回溯了，若19條上面寫著，在行政訴訟終局判決之前，所有的換照爭議都視同持續有效，就請國民黨明明白白的向全國人民宣告，目前在行政訴訟爭訟中的中天頻道，不適用今天即將到三讀通過的條款，「如果你敢宣告，那我們就等著瞧未來中天，會不會藉這個三讀通過的『中天條款』死而復活。」

至於黨產條例，鍾佳濱說，就是要用救國團跟婦聯會挽回國民黨不公不義的財產，國民黨說救國團是做公益團體，但後來的志工做公益，不能抹去救國團40年成立時，依照國防部、國民黨指示做青年動員，不要假借青年青春血汗洗白國民黨不義之財。

鍾佳濱並說，至於助理費除罪化部分，還有民眾黨委員護航牛煦庭版本沒有「除罪化」三個字，真的笑掉大牙，哪一個刑法的修改有寫「本條除罪化」？問題不是有沒有寫這三個字，而是如同莊瑞雄形容，牛煦庭版本相對陳玉珍版本是「劫囚不成，改辦聖誕老人發糖果」。

鍾佳濱說，原來陳玉珍版本要幫顏寬恒解套，顏不會受到侵佔助理費貪污罪行，這是不可能的，因此推出牛版，把這部分拿掉，表達要照顧提升國會助理權利，裝成聖誕老人要發糖果，結果糖果發到自己的口袋裡。雖然他們說牛版是下屆適用，當然救不了顏，但能幫助牛煦庭等人。

鍾佳濱指出，這條款所謂提升助理待遇，沒有加上不得冒領、不得實支實付等限制條件，換言之，糖果發不完沒有那麼多助理，通通裝到委員自己的口袋裡，不禁要告訴國民黨立委，這些意圖想要吞佔助理費的委員，別傻了、是下屆適用。

（圖片來源：讀者提供）

