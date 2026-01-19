藍白欲自提1.25兆國防特別預算版本 顧立雄：沒有必要

國防部長顧立雄赴立法院備詢前受訪。



立法院國防外交委員會今（1/19）日邀請國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議，針對國民黨團與民眾黨團欲自提版本，國防部長顧立雄會前受訪時認為沒有必要，希望朝野政黨仍在就條例內容討論。

民眾黨主席黃國昌1月14日自美國返台後，表示1.25兆當中僅有3000億是對美軍售，質疑其他預算的用處，並欲就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」自提版本。不過國防部隨即澄清，事實上3000億是在台生產製造，大部分的特別預算規劃都是向外購置。

顧立雄會前受訪時表示，台灣與美方之間的軍購項目，在美方知會國會之前，沒有辦法對外公開，本來應該要等到條例付委之後，委員會才能安排這樣的專報，但為了和朝野溝通，因此與民進黨召委王定宇討論安排機密專報，並就相關內容和立委進行詳細報告。

顧立雄希望，特別條例可以儘速付委，而事實上之前國防部很多同仁就已經陸續和很多委員進行溝通，也希望在機密專報後，後續能以付委的方式進入委員會，之後委員會有任何的問題，國防部可以公開的方式向外界報告。

至於特別預算當中軍購與商購的比例，顧立雄表示要等審查通過後才知道有多少預算，針對藍白欲自提版本，顧立雄則回應，國防部盱衡敵情、作戰需求、整體性規劃提出預算與條例，希望朝野政黨有任何意見，可以在條例當中討論與修正，應該沒有自提版本的必要性。

針對現役軍人自拍投降影片，顧立雄表示感到非常痛心，但這都是國防部自查的案件，可見官兵的保防教育仍然成功，日後還是會再精進相關的這些措施，而目前涉密查核的規範已經加嚴，精準機密標示也是為了要讓官兵都有機密資訊保護的警覺，都會持續精進宣導法治教育與反滲透法。

