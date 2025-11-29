即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

針對總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算一事，國民黨、民眾黨立法院黨團「磨刀霍霍」，不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」。對此，副總統蕭美琴今（29）日簡短回應，依照憲政程序（辦理）。





今早9時30分，蕭美琴前往新北市五股區觀音山遊客中心猛禽展示館前廣場，出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動，並於行程中短暫接受媒體堵訪。

記者提問，在野黨想邀請總統去參加「國情報告」，您OK嗎？對此，蕭美琴僅簡短地說，依照憲政程序（辦理）。

廣告 廣告

針對此議題，總統府發言人郭雅慧昨（28）日晚間回應，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，「我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻」。

她強調，目前相關主張屬於個別立委的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

至於台北市長蔣萬安今早受訪時則說，相關議題本來就應該要說明清楚。







原文出處：快新聞／藍白欲邀賴清德赴立院國情報告 蕭美琴回應曝光

更多民視新聞報導

不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係

徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」

徐春鶯遭羈押！白竟批迫害中配 賴清德：若違法國家須依法處置

