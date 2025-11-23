藍白正副搭檔參選2026？郭正亮點名2縣市：民進黨情況危急

國民黨主席鄭麗文就任後，於19日首次和民眾黨主席黃國昌進行「以行動顧台灣」為題的高峰會談，兩黨明年底直轄市長及縣市長選舉將進行合作。黃國昌表示，民眾黨非常想要有地方執政的機會，但還是會以大局為重。對此，前立委郭正亮於節目《大大平評理》中認為地方選舉的藍白合將有兩種情況，以新北和宜蘭為例。

郭正亮指出，第一種情況便是新北市案例，黃國昌首要目標為建立黨團，假設黃國昌民調落後於現任北市副市長李四川，兩黨合作便會建立於議員選舉，如共同站台、禮讓等。另一情況為立委和縣長各一席縣市，如宜蘭、嘉義、竹市等，剛好為民眾黨優勢區域，兩黨可能合作為一黨先選首長、另一黨選立委。如民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠若此次不參選市長，便會參選區域立委。

郭正亮認為，民眾黨已進入擴張期，明年選舉藍白合若運作不佳，2028將難以合作。假設民眾黨前主席柯文哲京華城案一審被依圖利罪判刑超過10年，將無法參選2028，屆時藍白在總統合作將較容易。若藍白合作得「跟鐵一樣」，民進黨區域立委將減少許多席次，如現任立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶、蘇巧慧等人連任將面臨挑戰，因此，2028年後國會席次恐怕將對民進黨更不利。

