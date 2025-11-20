藍白正副縣市長搭檔選2026？李乾龍：也可行

▲國民黨副主席兼秘書長李乾龍說，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行！」（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」昨日落幕，可惜雙方未觸及2026選舉深水區。對於民眾黨提倡的「聯合政府」，外界關注有無可能藍白搭檔正副縣市長？國民黨秘書長李乾龍今（20）日受訪時表示，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行！」

李乾龍今天和組發會主委李哲華下午於中央黨部一樓大廳，張貼該黨第22屆中央委員選舉公告，訂於12月27日舉行投票，投票地點為各直轄市、縣市黨部投票所。

李乾龍受訪時說，目前中央委員是190位，其中候補是一半，主席可以提滿，一般尊重現任連任，但目前有60位沒有益願連任，所以主席位提名滿190位，有意位參選的要找7位黨代表連署，就可以參加中央委員選舉。



針對昨天藍白鄭黃會，新北市長侯友宜認為，要有一個大家可以接受的機制，要良性競爭，也要有合作機制。李乾龍回應，鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。



不過，藍白各自的支持者都會擔憂2024藍白合失敗案例，李乾龍則說，藍白經過大罷免一役，已是一個很成功合作的例子，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。

另外，有關民眾黨提倡的「聯合政府」，外界關注有無可能藍白搭檔正副縣市長？李乾龍則表示，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行！」



