即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近日又為預算問題爭吵不休，在國會掌握人數優勢的國民黨、民眾黨，昨（23）日第4度封殺國防特別預算條例，而且是連「付委」的機會都不給；且不僅擋國防預算，明（2026）年的中央政府總預算，到現在也還是卡關，造成許多至關重要的社福項目，如生育補助、通勤TPASS優惠方案等，恐怕都將告吹。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）怒轟，實在很難理解，為何在野黨如此堅持擋預算，傷害全民的權益。

廣告 廣告

面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德日前震撼表態，指出我國政府有意擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化台灣國防；沒想到，在野黨竟群起表達反對，如今更是第4度封殺國防特別預算條例付委審查。對此，鍾佳濱今早受訪時表示，美國一直希望各個民主同盟國，都可積極強化自身國防能量；因此，如今若這些國家，對美國有軍購方面的需求，通常都能獲得支持。

鍾佳濱接著舉例，像不久前，川普（Donald Trump）至府也才剛通過相當鉅額的對台軍售。因此，台灣未來能否動用特別預算，用於強化國防力量、並順利在立法院交付審議，作為民主同盟的美國應該是相當關切。鍾佳濱也說，相信美國在台協會（AIT）也會再接觸國民黨，了解這個國會最大在野黨，究竟是否支持台灣強化國防。

此外，藍白不僅封殺國防預算，如今連中央政府總預算都卡住，讓外界擔心許多社福項目，包括生育補助、TPASS通勤優惠方案等，都可能受影響；鍾佳濱則對此說明，行政院本來已於今（2024）年宣布，希望明年能將不同保險當中的生育給付，都一律拉高到10萬，避免不公平的情況發生。然而他坦承，倘若明年中央政府總預算無法通過、甚至不能交付審議，此計畫將難以執行。

快新聞／藍白殺紅眼！總預算、國防及社福款項竟「全擋」 綠委憤怒反擊了

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞資料照）

鍾佳濱抨擊，這種砍生育補助的作法，對民眾無疑是一大打擊；他強調，台灣現在已面臨少子化衝擊，這是國內不分朝野，都應該共同因應的難題。「所以，我們也很難理解，為何在野黨這麼堅持，就是不審明年度的中央政府總預算，讓民眾的權益受損、讓國家的活力被灼傷」，他說。

另一方面，近期台北市發生連續砍人案，全案共釀4死11傷，因此內政部長劉世芳表示，日後若推出「新版小橘書」，將考慮納入暴力襲擊、無差別攻擊相關的內容；但卻遭在野黨倒打一把，質疑為何現在發行的版本，沒有列入這些內容？更因此怒嗆，現在的小橘書用處不大。鍾佳濱聽聞此事後，也笑著回應說，在野黨之前才在批評，小橘書是沒有必要的、浪費公帑；現在，卻反倒希望小橘書的內容，應該擴充各式各樣的可能性。

因此，他也笑說，「知錯能改，我覺得非常好」，並藉此機會呼籲，既然朝野都很希望強化國防韌性、以及社會安全的警覺心，說明小橘書真的是必要投資，盼各黨共同來支持。

原文出處：快新聞／藍白殺紅眼！總預算、國防及社福款項竟「全擋」 綠委憤怒反擊了

更多民視新聞報導

快閃雙城論壇！傳被上海要求發表「友中」言論 蔣萬安曝1基調

日議員喊「想看大貓熊去台灣就好」國台辦氣炸 網笑：太會打臉

耶誕節天氣預報出爐！明日氣溫直直落「又濕又冷」 各地溫度曝光

