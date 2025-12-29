藍白毀憲亂政與中國裡應外合! 立院年度代表字"毀"

政治中心／綜合報導

公督盟公布今年立院代表字，就是毀滅的毀，痛批藍白和中國裡應外合，摧毀台灣民主憲政，至於立院年度新聞，第一名就是年初總預算亂象，連金額都算不出來，而明年的總預算，卻一毛未審，痛批藍白不是無能，而是刻意癱瘓國家運作。

立院年度代表字公開，就是毀滅的毀，公督盟也拿出監督國會的OK蹦，要修復立院亂象。公督盟理事潘威佑：「年度代表字是毀滅的毀，不是情緒的宣洩，而是人民對國會的失序，憲政的崩壞的集體警告，延會不斷議事失態，已經成為了一個常態，更荒謬的是總預算，到年底仍一毛未審，這不是無能，而是刻意癱瘓我們國家的運作，拿治理當作政治籌碼。」

公督盟公布立院十大新聞（圖／民視新聞）

台灣基進黨主席王興煥：「內部就是我們，由國民黨跟民眾黨所掌握多數的國會，他們癱瘓台灣的國家治理，他們剝奪了司法權，毀壞民主憲政的原則，那國外呢那就是境外敵對勢力，就是中國而這個境內跟境外呢，其實是裡外應合，藍白兩黨就是中國，在台灣的代理人。」痛批藍白跟中國裡應外合，摧毀民主憲政，看看立院十大新聞，包括提出中配參政免放棄國籍、助理費除罪化等修法、四度封殺國防特別預算，年金改革倒退嚕，第一名就是年初總預算之亂，連金額都算不出來。

藍白毀憲亂政與中國裡應外合！ 立法院年度代表字「毀」奪得第一

年初總預算之亂成為立院十大新聞榜首（圖／民視新聞）

時代力量副秘書長劉品辰：「問題是今天有在審查嗎，今天坐在裡面的這些國會，上禮拜五在搞的是什麼，賴清德彈劾案這又是一個更大的謊言，立法院到現在還在搞彈劾案，他們沒有告訴人民的是，所謂彈劾案早就結果已經是被決定，因為在人數未達門檻的狀況下，在野黨根本就不可能通過所謂彈劾案的門檻，那到現在他們還要舉辦說明會，搞到明年五月，大家早就知道結果目的是什麼，無非就只是做政治鬥爭，還有明年的選舉而已。」痛批藍白該審的不審，卻提案彈劾總統賴清德，根本是為了明年選舉的政治算計，歲末年終算總帳，朝野表現如何民眾心中也有答案。

原文出處：藍白毀憲亂政與中國裡應外合！ 立法院年度代表字「毀」奪得第一

