藍白毀憲亂政？民進黨批國會多數暴力掏空國家
（記者陳志仁／台北報導）針對在野黨近日持續操作憲政相關的議題，民進黨發言人韓瑩今（18）日表示，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的，並非依法守護體制的執政團隊，而是國民黨長期在國會濫用多數優勢，聯手民眾黨強行通過多項惡法、掏空國家，才是名副其實的毀憲亂政。
韓瑩指出，藍白陣營一再惡修《財政收支劃分法》，企圖掏空中央政府財源，甚至突破《公債法》舉債上限，行政院多次清楚說明相關修法窒礙難行，仍遭在野黨一意孤行否決覆議；即便行政院嘗試循釋憲途徑尋求憲政救濟，卻因藍白聯手修正《憲法訴訟法》，導致憲法法庭自去年底停擺，憲政救濟機制形同癱瘓。
韓瑩說，正因憲法法庭停擺，面對在野黨一年多來於國會恣意妄為、接連通過傷害體制的法案，執政團隊已無其他憲政途徑可循，才會做出不副署的決定；藍白刻意去脈絡化，操作總統府秘書長潘孟安過往在不同時空背景下的答詢內容，藉此抹黑執政團隊，實際上只是為自身的違憲行為卸責。
韓瑩指言，在憲法法庭停擺之際，藍白仍持續推動多項傷害民主法治、護航貪腐的修法，包括修正《立法院組織法》與《地方民意代表費用支給條例》，企圖將公費助理費私有化；修正《公職人員選舉罷免法》，讓有罪判決確定、仍在緩刑中的人得以參選。
韓瑩補充，修正《總統副總統選舉罷免法》，為連署階段賄選行為開後門，及修正《不當黨產處理條例》，替法院認定的國民黨附隨組織解套，合理化威權時期國庫通黨庫的不正義結構；最新民調已顯示，多數民意不支持這些毀壞國家的法案，呼籲部分學者勿為特定政治立場背書，抹滅應有的學術專業與社會責任。
