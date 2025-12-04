藍白毀憲亂政！4百多案卡死 連署救民主：每天最少5000份

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

藍白毀憲亂政！憲法法庭8月底至近沒開，4百多案被卡死。(圖/新台派上線)

藍白修法癱瘓憲法法庭 4百多案卡死

立法院日前通過的《憲法訴訟法》部分條文修正案，因規定大法官必須 10 人以上才能開會釋憲，引發了巨大的憲政爭議。此案被批評為藍白兩黨透過修法手段，癱瘓憲法法庭的運作，除了賴清德總提出的 8年 1.25兆國防預算被擋無法釋憲，藍白也阻擋對國會黑箱擴權法案的釋憲審查。

資深媒體人王瑞德在三立政論節目《新台派上線》中直言，由於目前大法官僅剩 8 位，這項修法形同讓憲法法庭完全停擺。他引述數據指出，自 2024 年 10 月 28 日以後，憲法法庭就「沒開過會了」，至今已有超過 400 到 500 件案件全部卡死，無法進行釋憲。

廣告 廣告

大法官意見分歧，有五位大法官支持開大法官會議，三位反對，認為要遵守法律。(圖/新台派上線)

大法官「愛惜羽毛」不開會？學者派分歧：應當勇敢行使釋憲權

針對大法官遲遲不開會的情況，主持人李正皓提到，大法官內部也出現了派系分歧。他點名支持開會的陣營有陳忠五、謝銘洋、尤伯祥、呂太郎等大法官；但仍有三位大法官認為必須遵守立法院通過的法律規定，而不願意開會。

王瑞德對此強烈抨擊：「大法官存在的目的，最重要就是解釋有沒有違憲！」他批評這些不願開會的大法官：「你們竟然把自己最重要的職責給放棄！」質疑他們向一個「百分之百應該是違憲的案件」下跪，若如此「你們辭職！你們全部請辭！薪水都不要領！」強調大法官應當勇敢地舉著司法的正義，針對違憲法條做出合憲或違憲的判斷。

他進一步指出，藍白兩黨故意祭出「十人門檻」，就是因為知道國會黑箱擴權法案會面臨釋憲挑戰，便藉此讓大法官「沒有辦法解釋」，使國家陷入全盤皆掛的危機。

目前「憲法法庭復活」連署已達4萬份，還差25萬份。(圖/新台派上線)

民間啟動「自救」公投：最後機會廢除惡法

由於對大法官的期望落空，人民決定採取直接民主的方式自救。由「人民作主志工團」發起的「廢止憲訴惡法公投」已正式啟動電子連署，公投案編號為 9001 號。根據《公投法》，必須達到上一次總統、副總統選舉人總數的 1.5%，即約 29.3 萬份的門檻。

志工團副團長張人仰在《新台派上線》獨家連線時透露，第一案的截止日期是明年 1 月 30 日，目前還差 25 萬份。這意味著連署團隊「每天要 5,000 份最少」才能達標。

李正皓補充，這次的連署非常「划算」，民眾只要憑一張自然人憑證，就能連署四個由同一批公民團體推動的公投案，包含包含死人連署關五年、連署免身分證、提案免身分證，跟「憲法法庭大復活」，即廢除憲訴惡法。

志工團副團長張人仰呼籲，趕快去辦自然人憑證，在家就可以連署，也可幫長輩連署。(圖/新台派上線)

電子連署衝速度 半夜爆增成新常態

面對國民黨批評這是民進黨「大罷免 2.0」、「輸不起」的說法，張人仰嚴正駁斥。他澄清，志工團早於今年 2 月 7 號就已將公投案送件，比罷免案還早，任何指控都是對公民投票的無知。

張人仰強調，這次是電子連署的第一次大規模運用，其優勢在於超越時空限制，效率極高。他鼓勵民眾：「最好的方式就是在家裡自己完成連署，並不複雜，然後更重要的是，幫助家裡的長輩來連署，這樣的效率是最高的。」

李正皓觀察到一個奇特的現象：連署數據經常在半夜突然爆增，張人仰證實了這一點。這顯示出「許多年輕人都入陣了」，利用電子連署的便利性，在夜間也能持續為臺灣民主奮戰。李正皓坦言，「有可能，是我們最後一次救台灣民主的機會」，呼籲所有支持者共同努力。

更多三立新聞網報導

藍白擋國防預算引爆國安危機 民團再出招！廢憲訴法公投「連署破3萬」

高市早苗提「舊金山和約」再戳北京痛處 台網嗨：一覺醒來變日本人

「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 億次瀏覽網看傻：竟是48歲大叔

傻眼！四川村民墊腳27年的石頭 竟是1.9億年前「侏羅紀恐龍化石」

