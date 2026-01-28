藍白母雞持續難產中！卓冠廷秀蘇巧慧合照看板：我們早已準備好贏回新北

記者李鴻典／台北報導

備戰新北市長選戰，相較於國民黨還在新北副市長劉和然、台北市副市長李四川之間舉棋不定，民進黨早早就推出資深立委蘇巧慧，民進黨新北市議員卓冠廷今（28）天就說，今年是民進黨最早產出新北市長候選人的一次，定於一尊，團結一致，全力以赴。請大家做我們的後盾，2026我們一起把新北市贏回來！

民進黨在去年11月26日舉行「縣市好人才、團結拚未來」記者會，正式提名立法委員蘇巧慧參選新北市長。（圖／翻攝自民進黨新北市黨部網站）

挺巧慧、贏新北。卓冠廷今天貼出多張他跟蘇巧慧的看板表示，這幾年，他在土樹三鶯一步一腳印；新北，需要蘇巧慧帶領大步向前！

母雞帶小雞，小雞拱母雞！卓冠廷直言，相較於藍白母雞產不出，可能要左掛黃國昌右加李四川、劉和然；我們早已準備好。

卓冠廷說，今年是民進黨最早產出新北市長候選人的一次，定於一尊，團結一致，全力以赴。請大家做我們的後盾，2026我們一起把新北市贏回來！

民進黨是在去年11月26日舉行「縣市好人才、團結拚未來」記者會，正式提名立法委員蘇巧慧參選新北市長。蘇巧慧指出，她會是一個「溫暖、創新、會做事」的市長，她會用對新北濃厚的情感，讓新北成為台灣最璀璨的城市。

