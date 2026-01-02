藍白沒共識！ 黨產條例修法喊卡 綠：人民都在看

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

立法院國民黨團前天召集朝野黨團協商，討論國民黨立委游顥提的黨產條例修正草案，協商破局，民進黨質疑，這項法案是國民黨為了替救國團及婦聯會解套的自肥條款，今天上午民進黨中央召開記者會痛批，不過傳出，因為藍白也沒取得共識，原定今天強行通過最後臨時喊卡。





藍白沒共識！黨產條例修法喊卡 不願幫救國團解套？白營提支持3條件

民進黨立委在立法院高舉手板 抗議國民黨團變更議程（圖／民視新聞）

民進黨立委高舉手板，抗議國民黨團變更議程，因為他們原先憂心藍營在2日上午，強推黨產條例表決，為救國團解套，不過現在卻傳出藍白意見分歧，臨時喊卡。

立法院國民黨團副書記長林沛祥：「黨團還沒有討論到這塊，所以我覺得對這種預設立場的問題，我們先不做回答。」

是否藍白沒共識？國民黨團副書記長林沛祥，低調避談，只是黨產條例一旦修正，包括救國團、婦聯會，都可能被認定"非國民黨附隨組織"，如此一來，400億的資產，恐怕將入國民黨庫。

民進黨發言人吳崢：「難道國民黨的意思是，救國團過去幫國家辦事，現在退休了，國家土地讓你當伴手禮嗎？，在救國團名下，應該要回到，我們中華民國政府底下的，涉及高達400億以上的國產。」

藍白沒共識！黨產條例修法喊卡 不願幫救國團解套？白營提支持3條件

國民黨原先預計在1/2上午強推"黨產條例修正" 但因藍白沒共識臨時喊卡（圖／民視新聞）

面對法案喊停，民眾黨同樣低調不受訪，但私下證實確實沒達成共識，黨團副總召張啓楷則強調，只要救國團符合社會公益、轉型為非營利，且未來不屬於任何政黨，三個條件都達成，就會支持法案。

民進黨發言人吳崢：「民眾黨是真的會為了世代正義，會為了社會的公平站出來，反對救國團條款，還是只是因為當前的一些政治壓力，當前的輿論，等到社會不關注了，再偷偷的放行呢。」

藍白沒共識！黨產條例修法喊卡 不願幫救國團解套？白營提支持3條件

立法院國民黨團推"黨產條例修正"未來救國團、婦聯會將可能被認定為＂非國民黨附隨組織＂ 民進黨開轟是自肥法案（圖／民視新聞）

民進黨中央、立院黨團，接連開轟，就怕"黨產條例"修正上路，讓國民黨名正言順，將國家400億資產，放入口袋。

