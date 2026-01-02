藍白沒共識！ 黨產條例修法喊卡 綠：人民都在看

政治中心／綜合報導

立法院國民黨團前天召集朝野黨團協商，討論國民黨立委游顥提的黨產條例修正草案，遭民進黨質疑，這項法案是國民黨為了替救國團及婦聯會解套的自肥條款，今天（2日）上午民進黨中央召開記者會痛批，不過傳出，因為藍白也沒取得共識，原定今天強行通過卻臨時喊卡。





民進黨立委在立法院高舉手板 抗議國民黨團變更議程（圖／民視新聞）









民進黨立委高舉手板，抗議國民黨團變更議程，因為他們原先憂心藍營在元旦過後，要強推黨產條例修法表決，為救國團解套，不過現在卻傳出藍白意見分歧，臨時喊卡！

立法院國民黨團副書記長林沛祥：「黨團還沒有討論到這塊，所以我覺得對這種預設立場的問題，我們先不做回答。」





立法院國民黨團推"黨產條例修正"未來救國團、婦聯會將可能被認定為＂非國民黨附隨組織＂ 民進黨開轟是自肥法案（圖／民視新聞）









是否藍白沒共識，國民黨低調沒多回應，只是黨產條例一旦修正，附隨組織定義，將會新增一句"曾隸屬國家者，不在此限"，如此一來，救國團、婦聯會，有可能會被認定為"非國民黨附隨組織"，400億的不當黨產，國家將追討無門。

民進黨發言人吳崢：「難道國民黨的意思是，救國團過去幫國家辦事，現在退休了，國家土地讓你當伴手禮嗎？，在救國團名下，應該要回到，我們中華民國政府底下的，涉及高達400億以上的國產。」

民眾黨團副總召：「只要符合轉型正義，而且要公益化，而且不屬於任何政黨，不要是國民黨的也不要是民進黨的，不要屬於任何政黨，我們就會往這方向去走，我們等一下還要進一步再來討論。」





國民黨立委游顥提出的黨產條例修正草案寫到＂曾隸屬國家者不在此限＂ 遭質疑是替救國團解套（圖／民視新聞）









面對爭議法案，民眾黨沒把話說死，但看看過去黨團總召黃國昌，對於國民黨黨產，是怎麼說的。

時任立委（時力） 黃國昌(2016.04)：「中國國民黨自己不當的黨產，沒有按照之前所做的承諾歸零 還財於民，已經失信於民，夠丟臉了，這個時候還要把責任，賴到以前的老總統身上去，我會覺得中國國民黨應該要爭氣一點。」

民進黨發言人吳崢：「民眾黨是真的會為了世代正義，會為了社會的公平站出來，反對救國團條款，還是只是因為當前的一些政治壓力，當前的輿論，等到社會不關注了，再偷偷放行呢。」





民眾黨是不是昨是今非，還要觀察，但民進黨中央、立院黨團，接連開轟，就怕"黨產條例"修正上路，讓國民黨名正言順，將國家400億資產，放入口袋。





