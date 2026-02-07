「藍白沒擋過軍購預算」 謝寒冰：台灣願意買F-35、核潛艦

據報導，知情人士透露，川普政府正在制定一項包括4種系統的軍售案，新方案規模可能高達200億美元（約6,318億台幣）。對此，資深媒體人謝寒冰表示，在野黨從來就沒有說要擋軍購預算，「藍白敢擋美國人要的東西？不敢啦！」不要說1.25兆元，如果美國願意賣F-35、願意賣核潛艦，就算5兆也照買！

《金融時報》7日報導，知情人士透露，繼去年12月公布的111億美元（約3,506億台幣）軍售案後，川普政府正在制定一項包括4種系統的軍售案，以供台灣採購，新方案規模可能高達200億美元（約6,318億台幣）。

新軍售方案將包含4種系統。除了「愛國者」飛彈外，美國將允許台灣採購更多「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），以及另外兩種武器系統。

資深媒體人謝寒冰7日在中天電視《週末大爆掛》表示，藍白在野黨從來就沒有說要擋軍購預算，只是要告訴我們要買什麼！不能什麼都不說，就要求拿出1.25兆元。

「你覺得藍白敢擋美國人要的東西？不敢啦！」謝寒冰認為，軍購到最後一定會買，但要讓大家知道買什麼。目前問出來之後，至少美國讓我們知道要買什麼了，國防部也開竅了，而之前為何不講？有需求很正當啊！

謝寒冰指出，只要能買到、只要能增進國防，藍白根本沒擋過。但是民進黨要夾帶私貨，明明要買的只有一部分，其它部分就是想先把錢拿到手，高興怎麼用就怎麼用，他們要的就是這樣，在亂搞。

謝寒冰直言，不要說1.25兆元，如果美國願意賣F-35、願意賣核潛艦，就算5兆也照買！如果美國認為台灣要展現決心，就賣台灣F-35、核潛艦，台灣都願意出錢買。

