「藍白沒說過要擋軍購預算」！謝寒冰拋1前提：不要說1.25兆元，5兆也照買

賴清德政府提出的1.25兆國防特別預算，遭藍白兩黨多次聯手封殺、至今未能付委討論，掀起各界高度關注；媒體人謝寒冰表示，在野從來沒有說過要擋軍購，因為也沒有人敢擋美國要的東西，關鍵在於「至少知道要買什麼」。謝寒冰更直言，如果真的要強化國防，美國也願意F-35、核潛艦，就算要花5兆也照買不誤。

謝寒冰在《週末大爆掛》節目中表示，民進黨政府不能什麼都不說，就要求國會同意這1.25兆的預算，至於在野被批評阻擋軍購一說，謝寒冰認為，在野黨從來就沒有說要擋軍購預算。

「你覺得藍白敢擋美國人要的東西？」謝寒冰坦言，軍購最後一定會買，只是必須要讓國人清楚究竟買了什麼，而不是讓民進黨有機會夾帶私貨、想著先把錢稿到手。謝寒冰也強調，如果美國願意賣F-35、核潛艦，別說是1.25兆，就算5照也會買。

