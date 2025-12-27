藍白沒資格談憲政？ 陳鳳馨曝總預算經驗酸賴清德該指責政院

總統賴清德25日指出，憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢；賴並指出，若如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政。對此，資深媒體人陳鳳馨也提及過往經驗並直言，憲法什麼時候有12月31號非過不可的規定，且在憲法當中，立法院審查預算是權利而不是義務，認為賴清德以前也當過立法委員，難道賴會不知道這件事？

陳鳳馨26日在中天節目《大新聞大爆卦》中直言，自己覺得賴清德「快瘋了」，「他怎麼會講出這樣的話？他當過立法委員不是嗎？」陳鳳馨說明，台灣整個國會進展的速度其實是緩步的，從原先國民黨一黨獨大，一直到藍綠兩黨分庭抗禮，到後來前總統蔡英文時期民進黨一黨獨大，直到現在藍白加起來超越民進黨。

陳鳳馨也舉過往經驗表示，自己在總預算方面其實蠻有經驗，她也指出，從民國83年度的總預算開始，「12月31號前沒有完成審查，是常見的狀況，而完成審查是極少見的狀況」，陳鳳馨也說，這些都是過去的經驗，而賴以前也當過立法委員，難道他會不知道這件事？

「請問一下什麼時候有12月31號非過不可（的規定）？」陳鳳馨質疑，中華民國憲法以及中華民國憲法的增修條文，也並沒有寫著立法院一定要在每年的12月31號透過總預算，不管是憲法或者增修條文，一句話都沒有提到。

陳鳳馨進一步解釋，而且要注意的是，「在憲法當中，立法院審查預算是權利而不是義務」，她也直言，整個的立法的精神很簡單，就是行政院要向立法院負責，行政院必須要按照立法院通過的法律依法行政。

最後，陳鳳馨強調，今天是行政院不依法行政，「所以對於立法院來說，你都已經不依法行政了，我現在通過預算給你，不是讓你更無法無天嗎，這才是問題的癥結」，直言賴清德若認為立法院沒有通過預算是一件很嚴重的事情，那賴應該是要去指責行政院才對。

