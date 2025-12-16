藍白沒guts提倒閣？游盈隆列3誘因：未必完全排除

行政院長卓榮泰昨（15）日決定不副署《財劃法》，並指出將以「不副署、不公布」方式處理，更嗆聲立法院若有意見，可以依法提出倒閣。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，卓或許是看準藍白尚無倒閣重選的guts，不過他認為，有三個誘因值得注意，未來一兩個月，藍白未必完全排除選項。

游盈隆今在臉書指出，這幾天，台灣憲政生命就像掛在一條線上，隨風搖擺，當賴清德總統罕見發表錄影談話，直接訴諸全體國人，痛陳諸多憲政亂象已危及憲政命脈和國家安全，並力挺行政院長卓榮泰不副署、不執行在野黨版本財劃法，這個大動作是要大聲告訴國人，面對國會在野聯盟的多數暴力，府院立場是一致的，「一個空前巨大的行政立法衝突於焉成形」。

廣告 廣告

游盈隆也提及，當民眾黨主席黃國昌痛斥卓榮泰，指民進黨正大步走向獨裁時，國民黨立院黨團憂心台灣已成超級總統制，卓院長批立法院一院獨裁，賴總統則批藍白將台灣推向在野獨裁懸崖，從某個角度看，這或許透露出一個好消息，那就是，當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能。

針對卓榮泰理直氣壯地向在野黨叫陣，要藍白有膽就倒閣，好讓總統有機會依憲解散立法院重新改選，游盈隆表示，此舉似乎看準藍白尚無guts，不過游表示，從一些新的跡象看，未來一兩個月，藍白未必完全排除那個選項，有三個誘因值得注意。

游盈隆首先提及「民眾黨兩年條款因素」，倒閣讓國會提早改選，可以讓民眾黨不分區立委兩年條款的限制自然解決，黃國昌、黃珊珊等八位立委有機會續任不分區立委。

第二，「柯文哲因素」：對民眾黨而言，如果國會提前改選，柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。

第三，「鄭麗文因素」：剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，如果國民黨評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲和不可能。

游盈隆認為，綠藍白若都不排除提早改選國會，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭，讓全國人民來打破這個難解的憲政僵局，讓民意作主，結束眼前的憲政災難，也是一個美好的結局；不過游強調，回到客觀的現實中，朝野繼續惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事，而這可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。

【看原文連結】