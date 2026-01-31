藍白法案清倉！ 衛廣法、黨產條例3讀 總預算一字未審

立法院三讀通過攸關助理費的「立法院組織法」修法。（圖／東森新聞）





立法院在本會期最後一天，挑燈夜戰，三讀通過攸關助理費的「立法院組織法」修法，新制將辦公事務費用、公費助理工資、年終獎金、專業加給以及資深加給等項目，歸立法委員補助費用，由立法院代立委給付。

立委（國）牛煦庭：「是啊，助理在陪我們加班啊，但要不是聽你們這些污言穢語，我們早就下班啦。」

國民黨立委牛煦庭會這樣說，是因為立法院本會期最後一天，朝野立委挑燈夜戰，攸關助理費的「立法院組織法」。

立委（國）牛煦庭：「你們抹黑、你們杯葛，你們莫名其妙的冗長發言，浪費大家的時間。」

立委（民）莊瑞雄：「你們認為好像是這一次幫助理爭取到好多的福利，你們想為這個法案賺一點政治上的紅利，門都沒有，你們本來是要到監獄裡面去劫囚被逮到了，社會大眾說國民黨他們要去劫囚、要去除罪化，你們馬上穿上聖誕老公公的衣服說，不是，我們是聖誕節來發餅乾。」

儘管民進黨團質疑是在幫詐領助理費除罪化，相關修法仍在藍白人數優勢之下通過。

立法院長韓國瑜：「贊成60位，反對47位，贊成者多數。」

新制將辦公事務費用、公費助理工資、年終獎金、專業加給、資深加給等項目，歸立法委員補助費用，由立法院代立委給付，將從下一屆，也就是第12屆立委就職施行。

在會期最後一天，國民黨、民眾黨合作將法案清倉，包括「衛星廣電法」修正及「不當黨產條例」修正三讀。

而中央政府總預算，是歷來首次在預算會期一字未審，朝野陷入僵局。

