藍白法案真要大清倉？黨團最新共識出爐 下午處理「這3案」

即時中心／潘柏廷報導

立法院本屆會期將在1月31日結束，而今（30）日是最後一次院會，歷經上午黨團共識結果出爐，院會進行一般提案 115 年度中央政府總預算案先行動支案，協商後再行處理，而下午2時30分進行住宅法修正案、衛星廣播電視法修正案、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案，完成立法程序後，院會即休息，進行後續議程所列討論事項之溝通。

根據今日上午黨團共識：一、議程草案確認，循例依提案先後進行處理；二、本次院會早上處理至報告事項完畢後，隨即進行一般提案115 年度中央政府總預算案先行動支案後，即休息。

三、上開一般提案 115 年度中央政府總預算案先行動支案，協商後再行處理；四、本次院會下午兩點半進行住宅法修正案、衛星廣播電視法修正案、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案，完成立法程序後，院會即休息，進行後續議程所列討論事項之溝通。

五、上開住宅法修正案、衛星廣播電視法修正案，均依協商結論進行處理，完成三讀後均不發言；六、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案，依協商結論進行處理。

黨團今日上午最新共識。（圖／民視新聞翻攝）

