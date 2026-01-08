即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

藍白立委遲遲未將中央政府總預算付委審查，對此，行政院長卓榮泰今（8）日率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、各部會官員召開記者會說明，除直呼是憲政史第一次，更示警若不審理會造成2,992億不得動支，包含地方補助637億，而中央特別編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款、補助款能夠不少於去年，但如今總預算未審查通過，會有6個縣市的財務調度會發生問題，恐怕要舉債。

卓榮泰表示，今天是115年度第一場行政院會，原本想排定第一個報告是「新年度、新政策、新計畫全面執行報告」，但非常無奈第一場報告卻是「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。

他透露，剛在院會勉勵所有部會首長，今天應該是把時間、精神，花在新政策、新計畫要怎麼執行的報告上，結果卻花很多時間整理，今年度沒辦法執行的總預算所受的影響，「這對所有首長而言，是一個相當大不公平跟打擊；對國人來講，更是無法形容的損失；對國家來講，更是在往前進步的推力上受到很大的阻礙」。

接著，卓榮泰指出，總預算是落實民主政治、實現福國利民政策、照顧人民、經濟發展所需的國家財政資源；行政院依照《預算法》第46條規定，已經在去年（2025）8月29日函送立法院審議，至今超過4個月，還沒有交付到委員會，「這是我國憲政史上的第一次，到了新年度總預算案都還沒付委」。

因此，卓榮泰分析，中央政府總預算未審議通過，會有許多不得動支的經費，且總額高達2,992億，其中包括新興計畫1,017億，而115年度經常性經費及延續性計畫，與114年度相比所增加的1,805億，再加上第一、第二預備金跟災害準備金170億。



卓榮泰也說，立法院至今不審查總預算，不只中央政府施政受到衝擊，包含地方財政也因此受嚴重波及，總計有637億與地方建設及福利相關新興計畫難以執行。

其中，卓榮泰也提到，去年3月21日公布的財劃法對地方政府財政分配不均，因此中央政府特定在總預算編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款、補助款能夠不少於去年；如今總預算未審查通過，會有屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣6個縣市的財務調度會發生問題，恐怕要舉債。





原文出處：快新聞／藍白注意！曝總預算未付委2992億不得動支 卓榮泰：6縣市恐舉債

