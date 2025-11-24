藍白深水區攤牌／藍白合2.0拚搶4深水區 黃國昌戰新北提前出局

民眾黨主席黃國昌（中）表態參選新北市長，並保證「自己若非男主角」也將盡力輔選。（鏡報董孟航）

藍白合2.0啟動對接，兩黨協商明年縣市長選舉合作，立即進入實質內容。本刊調查，雙方近期將各自盤點2026縣市長可能人選，其中新北市、宜蘭縣、新竹市、嘉義市成為藍白磋商的深水區，尤其新北市部分，台北市副市長李四川尚未正式宣布參選，已取得領先優勢，對尋求親征的白營黨魁黃國昌而言，恐難成為關鍵的第3強人物，提前出局勢成定局，可能僅淪為議員席次的談判籌碼；此外，新竹縣國民黨掀內戰，白營反成為決定藍營能否勝選的關鍵因素。藍白既競爭又合作，2026布局已成為2028大選能否持續合作的觀察指標。

廣告 廣告

藍白黨魁高峰會19日展開，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌宣布聯手布局2026選舉，並達成最晚明年3月談定協調提名機制及智庫對接兩大共識。

2026藍白提名如何進行是重中之重，為此，國民黨派出選戰操盤經驗豐富的副祕書長兼組發會主委李哲華，與民眾黨祕書長周榆修建立溝通窗口。藍白也已開始盤整各自縣市長的口袋名單，後續將盡速碰面，檢視選將重疊縣市的合作程序如何進行，再進一步磋商民調形式等遊戲規則。

其中，白營已向藍營叫板的縣市，包括新北市黃國昌、新竹市高虹安、宜蘭縣陳琬惠，以及彰化縣或嘉義市張啓楷。

藍白黨魁「鄭黃會」之後，藍白確立2026選舉合作大方向。（鏡報李智為）

新北雖由黃國昌親征，但藍營現任台北市副市長李四川來勢洶洶，多份民調皆遙遙領先黃，加上藍營民代皆挺李，白營私下心知肚明，新北這席只是用來交換議員選舉布局或其他縣市長提名的談判籌碼，例如彰化縣、嘉義市或宜蘭縣。

一位藍營新北市議員告訴本刊：「形勢比人強，李四川還在台北喬輝達案，人氣就已輾壓所有人，地方普遍希望儘快拍板，讓李提早回歸新北當火車頭帶動選情。」該名議員並強調，藍白要合作，不可能只談市長，議員提名關係到席次及協助站台問題，提早拍板只會有利雙方選情。

「對民眾黨而言，上上策是自己繼續拿下一席以上的縣市長，否則也要能在各縣市組成黨團，或進入縣市政府團隊累積治理經驗。」一名曾在總統大選期間穿梭藍白陣營的政壇人士告訴本刊，白營自知明年縣市長選舉籌碼有限，因此提前在地方選舉喊藍白合，用意不外乎「以2028合作逼藍營就範」。藍營若想在下次總統大選成功整合在野黨，就須先在2026釋出誠意。

北市市長蔣萬安（左）面對副市長李四川（右）被拱選新北，態度從緊抱變接受。（鏡報董孟航）

展現誠意的方式一是直接在縣市長選舉禮讓白營，例如宜蘭或彰化、嘉義；二是議員提名藍白聯合布局、極大化在野席次；三是藍白聯合輔選縣市長，並在當選後組成「地方聯合政府」，講白話就是縣市小內閣要有白營成員，這可從白營近期頻提基隆市副市長邱佩琳模式的發言看出端倪。

本刊調查，由於藍白在本屆立法院取得過半優勢，各式修法或重大議題早有合作基礎，智庫對接並非難事，依民眾黨現行組織架構，黨具有智庫性質的單位包括政策會及國家治理學院。一位民眾黨要角告訴本刊，未來藍白智庫對接，民眾黨將由政策會執行長賴香伶負責，至於翟本喬主掌的國家治理學院則屬於黨的內訓活動單位。

事實上黃國昌接任民眾黨主席後，即委由賴香伶展開國內外聯合政府的相關研究，並舉辦多場相關論壇，黃預計本月25至28日率黨青年團訪問日本，除聚焦產業合作、科技創新與區域安全等議題，日本首相高市早苗上任後成立聯合政府，黃此行也頗有借鏡日本制度的意味。

台北市副市長李四川在多份媒體民調都領先，成為藍營新北最強人選。（鏡報董孟航）

藍營同樣樂見籌組地方聯合政府，為2028打好根基。至於議員選舉部分，李哲華表示，一定開放藍營縣市長為白營議員站台，過去國親合就是如此；一位北部地方輔選要員則直言，議員選舉屬多席次，不論藍讓白、白讓藍，都不能保證被讓者一定當選，「藍白就兄弟登山，各自努力。」

更多鏡週刊報導

藍白深水區攤牌1／高虹安拚連任二審判決成關鍵 藍營禮讓藏心機

藍白深水區攤牌2／嘉市黃敏惠交棒有懸念 藍基層憂宜蘭提名恐失主導權