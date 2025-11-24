藍白深水區攤牌1／高虹安拚連任二審判決成關鍵 藍營禮讓藏心機

停職中的新竹市長高虹安涉及的貪汙案二審下月中旬宣判，牽動藍白竹市長提名策略。（翻攝高虹安臉書）

本刊掌握，藍白現階段最有共識的是民眾黨前主席柯文哲的家鄉新竹市，亦即藍營願意禮讓高虹安競選連任，原因無他，各種主客觀因素皆顯示，高是竹市在野最強人選。不過，因她的助理費案12月中旬即將二審宣判，結果如何可能又會讓合作的態勢生變。

除了新北人選可能提早定於一尊，李哲華也向本刊證實，如果高虹安要續戰竹市，藍營必定禮讓，「這是國民黨必須拿出的誠意。沒道理藍營希望自己的縣市長採現任優先制，遇到民眾黨就改規則。」但若高虹安不選，「國民黨不會為讓而讓，竹市就納入藍白協調機制。」

廣告 廣告

李哲華號稱藍營「勝選操盤手」，要如何處理藍白合備受關注。（鏡報李智為）

另一名新竹政壇人士分析，高虹安在罷免案拿下反罷免票12萬4,300多票，比當年選票數增加3萬多票，可見即便經過助理費案，她在竹市的人氣未減，這是藍營願意禮讓她的原因。不過，高曾私下向友人表達，若二審有罪她可能傾向不再競選連任，而是專心打上訴官司。一旦高放棄連任，「國民黨就沒有任何禮讓的理由了」。

該人士並說，白營代理市長邱臣遠能量及支持度遠不及高虹安，「除非白營派黃國昌下來，不然藍營一定會自己提名！」藍軍除有現任立委鄭正鈐能接棒，另有先前鬆口備戰的前黨部主委李縉穎，以及被視為活棋的前立委林為洲，議長許修睿將是左右藍軍提名作業的核心人物。

新北、宜蘭、竹市、嘉市4縣市為藍白合作深水區，國、眾兩黨「先競後合」，新竹縣則呈現不同光景，藍軍恐掀三腳督內戰，副縣長兼黨部主委陳見賢動作頻頻，透過鄉鎮長和議員系統連署拉抬氣勢，本週更將宣布參選，藍委林思銘、徐欣瑩也各擁支持者，鴨子划水等黨中央提名辦法出爐，白營支持意向反成影響勝負的因素之一。

本刊掌握，陳見賢、林思銘競爭已逐漸檯面化，陳拚黨內徵召，林則堅持走初選，且黨內一度傳出，林思銘在鄭麗文上任後要取代陳見賢接掌黨部主委，更增添彼此矛盾。

一位不具名的地方人士分析，陳歷任正副議長職務，即便是綠營在地最強的鄭家，也與陳有交情，如今更握有行政資源，堪稱藍綠通吃；林有白營加持，不光大罷免期間獲高虹安力挺，也與民眾黨政策會執行長賴香伶互動密切，自然形成的「藍白合」，成為林爭取提名的強力後盾。

更多鏡週刊報導

藍白深水區攤牌2／嘉市黃敏惠交棒有懸念 藍基層憂宜蘭提名恐失主導權

藍白深水區攤牌／藍白合2.0拚搶4深水區 黃國昌戰新北提前出局