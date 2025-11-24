藍白深水區攤牌2／嘉市黃敏惠交棒有懸念 藍基層憂宜蘭提名恐失主導權
地方政壇很早即流傳嘉義不看重政黨色彩，國民黨籍現任市長黃敏惠和已獲徵召的民進黨立委王美惠，已有默契各取所需、藍綠不互打，也就是王這次拿下市長後，黃則回鍋挑戰下屆嘉義市立委。
儘管傳言未經證實，但地方普遍認為，藍議員陳家平、醫師翁壽良較難與王美惠抗衡，不如讓給白營提名「做人情」，藍以陸軍馳援白選將，也可替藍白地方選舉添一筆合作佳話。
宜蘭部分，白營陳琬惠雖經營多年，但藍營不乏選將，包括藍委吳宗憲也已啟動布局，不只拜會完黨籍鄉鎮市長，並勤跑基層，像是為期3天的地方盛事「蘭陽媽祖文化節」，吳就跑好跑滿；議長張勝德則是基層實力雄厚，且選戰資源豐沛；文官出身的無黨籍代理縣長林茂盛，因將縣政顧好，近期也出現勸進聲浪。藍白想共推人選，不僅要看藍營能否整合地方意見，停職中的縣長林姿妙支持與否也是關鍵。
