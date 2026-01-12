藍白溝通是否放行部分預算 綠：總預算非自助餐 應全面付委

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，外界關注在野黨團有無可能先放行部分項目付委。國民黨團今天(12日)表示，針對新增項目中具急迫性的預算要如何處理，藍、白持續溝通研究，待溝通完畢後將有一致行動。對此，民進黨團則強調總預算案不是自助餐，應全面檢視、全面付委審查。

立法院至今尚未排審今年度中央政府總預算，傳出國民黨有意依預算法規定，從總預算案中抽出部分新興資本支出及新增計畫，包括TPASS通勤月票、提高國民年金保險生育給付、河川整治等項目付委審查。外界關注在野黨團預計何時提案放行部分預算案在立法院審議。

廣告 廣告

國民黨團書記長羅智強12日受訪表示，此次總預算案延宕的罪魁禍首是賴清德總統，只要賴總統對軍人、警消、公教有柔軟的心，按照立法院通過的法律編列預算，總預算案就能審查。

羅智強說，國民黨與民眾黨正在會商，針對新興計畫、新增項目中具急迫性的預算，研究如何處理與解決，待完成溝通後就會提案。羅智強：『(原音)關於總預算的問題、新興計畫預算的問題，國民黨跟民眾黨一直保持會商、保持溝通，這部分只要溝通完成，兩個黨就會有一致的行動出來。』

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院審議法案、預算案都是全案交付審查，在野黨此舉是否要把總預算當成其私房錢，要人民敲碗，土皇帝才賞賜。

鍾佳濱並提到，總預算案要如何拆開表決是前所未有的難題，而且立法院過去不按照議事規定或慣例執行的結果，通常被大法官宣告違憲，假使在野黨一意孤行，在人民看來就是做假戲。鍾佳濱：『(原音)明知「山有虎，偏向虎山行」；明知程序違憲無效，還偏偏要裝模作樣、做秀，來表示跟人民的急迫性的需要、民生需要、地方政府補助的需要，去假裝與民同在，這個會被看穿、看破手腳。』

民進黨團書記長陳培瑜也說，總預算案不是自助餐，不是想吃肉就買肉、想吃菜就買菜。她強調總預算應全面付委審查並實質討論，人民也樂見藍、白對行政團隊提出實質監督。(編輯：宋皖媛)