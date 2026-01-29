圖：郭昱晴臉書

藍白拒審總預算、國防特別預算，甚至不顧韓國國會拖延批准美韓關稅協議，惹惱川普將關稅由15％調高為25％的前車之鑑，硬是擺出義和團姿態，選擇站隊中國與美國對抗。





藍白表面上沒有做事，其實大錯特錯，他們只是不辦正事，對有利於對特定族群綁樁﹙如停砍年金替代率、對軍警加薪﹚，恢復黨產﹙救國團、婦聯會資產免於收歸國有﹚，企圖為黨籍立委除罪化的助理費案，不在籍投票、讓中天復台等，藍白黨徒可是不畏清議，蠻幹到底。

遑論國會擴權、掏空中央的藍白版財劃法等，明明違憲，卻仍橫材入灶。更可惡的是，憲法法庭判決國會擴權違憲，藍白一不作二不休，一方面乾脆透過修訂憲訴法，提高憲法法庭作成判決的門檻，另一方面全面否決賴清德兩次大法官提名人選，意圖癱瘓憲法法庭。





藍白擋國防特別預算，不要以為他們很愚蠢，其實這些人心裡清楚的很，知道怎麼刪才符合中共的要求，例如黃國昌自提的國防特別條例，把攸關建立不對稱戰力的非紅供應鏈部分全部刪除，讓台灣正蓬勃發展，且與美企密切合作的無人載具﹙無人機、無人船等﹚，因缺乏訂單、政府補助而失去成長動能。





從烏俄戰爭的案例看來，如果不是烏克蘭發展出強大的無人機產業，重創俄羅斯軍隊，烏克蘭抗俄將無以為繼。台灣面對中國，是二千五百萬人對抗十四億人的戰爭，打造不對稱戰力殊為重要。無人機、無人船勢必扮演重要角色。黃國昌版卻把這部分全部刪除，讓台灣無法建立強大的軍工產業，以不對稱戰力遏阻中共入侵。黃國昌用意何在，路人皆知。





所以，千萬不要低估藍白的惡行，這些政客在國會亂搞，絕對不是愚蠢，而是一種思慮周密的陰謀。而且，大惡人黃國昌離開立法院，仍會有邪惡政客來代補，因此必須喚醒民眾在年底選戰，將藍白掃進歷史垃圾堆，否則台灣將會被拖垮。



