藍白為監督杯葛國防特別條例？王婉諭：擋在程序委員會根本騙選民

國民黨立院黨團今舉行總召集人暨首席副書記長選舉，民眾黨前、現任主席柯文哲、黃國昌等人前往祝賀，續任的國民黨總召傅崐萁也向柯文哲等人表達，希望黃國昌可以續任民眾黨團總召，繼續合作。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 1.25兆國防特別條例持續遭國民黨、民眾黨在立院程序委員會擋下，引起社會關注。時代力量黨主席王婉諭表示：「民眾黨現在最該做的一件事，就是停止在程序委員會，跟著紅統化的中國國民黨，幫中共杯葛台灣的《國防特別預算條例》。看看委內瑞拉就知道了。不論你從什麼角度看，這件事都再次提醒台灣：要守護國家主權，必須擁有保衛自己的能力。」

王婉諭在臉書發文寫道：「國際法當然很重要，但是妄想強權會被國際法約束實在太天真了。上週，中共連軍演都直接把演習區域畫進我國領海，代表他們根本不在乎國際法。事實很殘酷，中共是否侵略台灣，看的從來不是你態度友不友善、也不是哪個政黨執政，而是他做不做得到、代價高不高。」

廣告 廣告

王婉諭強調，如果侵略台灣對中共來說「輕而易舉」，那不論釋出多少善意，他一點都不會猶豫。所以，台灣唯一的出路，就是在外交、經濟與國防實力上，都強大到讓中共動手的代價過高而不敢動手。在這樣的前提下，國防特別預算條例，絕對不能再被卡下去。

王婉諭提到：「最近，民眾黨的柯文哲前主席開始頻繁走動，不只跑選舉行程，也到立法院拜會國、民兩黨。但我必須提醒柯前主席：民眾黨團從上任至今，並沒有展現『關鍵少數』該有的力量。民眾黨如果想證明自己和國民黨不一樣；能夠反映多數民意、扮演制衡藍綠的第三勢力，就不該繼續在程序委員會杯葛國防特別條例。」

王婉諭直言：「從鄭麗文的言行來看，中國國民黨的言行就是跟中共高度同步，目的就是阻擋國防預算、拒絕台灣厚植國防。民眾黨不可能不知道國民黨到底在做什麼。如果民眾黨還繼續用『為了監督』的說詞，把案子擋在程序委員會，說穿了，根本是在欺騙選民。」

王婉諭指出：「我支持強化國防，也支持在野黨嚴格審查。我反對國民黨『為擋而擋』，也反對『沒有監督』。對台灣好的做法是，讓條例進入委員會，讓我們嚴格審視這1.25兆的花費，從總額、年度到項目，都要『好好審、認真審』，為人民把關。而且，立法院現在審的是『特別條例』，而不是『預算案』，所以這只是編列特別預算的母法而已。」

王婉諭續指：「真正涉及細項、數量、武器系統的價格審查，一定要等條例進入委員會，甚至等母法通過後，預算案送進立法院，才能逐條質詢、逐條審查，針對每一筆預算逐項刪減。現在把案子在程序委員會直接卡死，等同於直接放棄實質監督的權力。國家利益，永遠都應該放在政黨利益之前。」

王婉諭呼籲：「柯前主席如果想要扭轉黃國昌的仇恨惡鬥路線，就必須在這個關鍵時刻，做出正確的選擇，發揮關鍵少數的力量。不要讓政治利益的算計，杯葛了台灣的安全。明天立法院又要召開程序委員會了。請民眾黨惦記著自己黨名中的『台灣』兩個字，懸崖勒馬吧。在這個關鍵的時刻，歷史會記得你們站在哪一邊。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲動作頻頻被解讀直指2028 鈕則勳解析 4 大政治盤算

藍提修黨產條例 黃國昌曝2爭點：內部還在討論