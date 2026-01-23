藍白爆介入台南初選！傳賴清德「很清楚」裁示調查 徐國勇親曝經過

即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將近，民進黨日前進行初選民調，立委陳亭妃、林俊憲爭取台南市長出線，最終前者以60.8%支持度，以2%多差距勝過後者的58.1%，將披綠袍對決國民黨立委謝龍介。不過卻傳出，中執委黃守達認為，台南初選受到藍營介選嚴重，期盼黨中央出手處理；總統兼黨主席賴清德則回應，自己清楚有無介選情況。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日親自還原賴清德原意。

根據《TVBS新聞網》報導，黃守達於中執會上提到，嘉義縣、高雄市初選民調當中，國民黨對手支持度都差不多，不過依台南市狀況來看，謝龍介對上林俊憲、陳亭妃，分別取得20多%、10多%支持度，質疑差距過大不尋常，建議黨中央可深入了解。

據轉述，賴清德針對此狀況回應，他來自台南、也擔任過台南市長，不僅了解台南的事情，藍白有無介選他也很清楚。因此，他並裁示相關單位，在不影響選舉的情況之下，研究如何避免藍營介選。

「藍白介選又不是現在才開始，他們早就在介選了」，對此，徐國勇表示，黨內有各種方式避免，包括「排藍」或「加權」，對比式民調本身就是種排藍，因此民調公平、公開、公正，沒有任何問題。

徐國勇強調，各種民調方式會持續精進，而民調是門社會科學，社會科學就是沒有絕對性，不像太陽從東邊出來，不管你到南、北、東、西半球都一樣，社會科學會有誤差。他也舉例，像是有的國家有通姦罪，有的國家沒有；有的國家可以同性婚姻，有的不行，「民調就是屬於社會科學一部分，所以要不斷精進，總統的意思是這樣」。

